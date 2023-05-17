遭毛助理抱怨「常常踩到我的腳」！正妹許驀樺嚇傻：這是祕密耶
心靈療癒師許驀樺，近期主持寵物節目《毛起來玩》開始接觸毛小孩的內心世界，不過，在做節目前，其實許驀樺對於寵物溝通的印象會有種像是去「算命」的感覺，覺得只是人類的冷讀術般經由觀察已經探知對方的反應而知其一二，再接著用對的方向去深挖到底層而讓人感覺到信服，怎料幾次體驗後，卻讓許驀樺相當驚訝，因為溝通師竟然說出只有她和助理主持狗狗Toby的知道的祕密。
記者詹鎰睿/綜合報導
心靈療癒師許驀樺近期與狗狗夥伴Toby（巨型花貴賓狗）一同主持寵物節目《毛起來玩》，探討寵物溝通的工作與內幕，結果Toby竟然跟溝通師表達，「驀樺常不小心踩到牠的腳」，甚至感覺自己的搭檔許驀樺「傻傻的」，常常分不清楚方向，這才讓驀樺非常驚訝，因為這是他們倆互動才知道的事情。
此外，藉由寵物溝通也理解到每個毛孩其實都有自己的獨特想法，並不是我們人類解讀的樣子，像其中一集有貓主人很希望他的貓可以交女友成家，偏偏這隻貓就只想蓋棉被純聊天精神交流，還有Toby也是一個「談判專家」，腦子裡有各種談判的條件，要拍攝工作就一定要讓他放飛個幾分鐘才願意乖乖配合，讓人啼笑皆非。
近期，許驀樺也因為主持寵物節目受邀到流浪動物花園協會的「回娘家活動」當活動主持人，第一次的活動主持體驗，也讓她很榮幸能跟宜蘭縣長林姿妙以及流浪動物花園協會的親友團們一同感受流浪動物回娘家的歡心愉快氣氛。
許驀樺也希望未來可以和助理主持Toby帶給更多觀眾歡樂、療癒以及分享毛孩的知識以及體驗，後續也會邀請網紅毛孩，以及有養毛孩的藝人們一同分享毛孩大小事一起「毛起來玩！」