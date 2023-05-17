金馬影展推奇士勞斯基43部作品　多部禁演影片全數公開

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奇士勞斯基自《電影狂》獲得莫斯科影展大獎後，也成為波蘭劇情片的代表人物，《機遇之歌》讓主角展開三種截然不同人生的精彩設定，啟發《雙面情人》、《蘿拉快跑》爭相仿效。與編劇皮西維茲、配樂普瑞斯納開啟合作的《不絕之路》以律師鬼魂展開故事，更被視為他一系列名作的原型。他為電視台拍攝的十小時劇集《十誡》，以聖經誡律側寫現代人生的繁複精湛，更被電影大師史丹利庫柏力克推崇為史上最佳電視劇集。而從《十誡》延伸出的長片《愛情影片》和《殺人影片》更聯手震撼國際影壇，奠定他揚名世界的堅實基礎。跨國合作的《雙面薇若妮卡》與「藍白紅三部曲」《藍色情挑》、《白色情迷》、《紅色情深》更把他的名聲推到巔峰。
金馬經典影展在搜羅奇士勞斯基作品過程中，又發掘了四部「電視劇場」作品。電視劇場是波蘭電視台把著名劇作帶入家庭的特殊節目，也是波蘭電視文化的重要代表。除了改編小說巨匠褚威格的《棋逢敵手》和波蘭作家索菲亞波斯米什的《狩獵許可》，甚至連百老匯名劇〈怨女癡男〉都化作《擺盪的愛情》，還有波蘭詩人塔德烏什魯熱維奇的《房間裡的人：往日重現》也出現各種超現實奇觀，堪稱是影迷對奇士勞斯基最陌生的一環，值得把握。
影展也將延伸放映紀錄片名導瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦的《記得奇士勞斯基》，影片除了收錄大師私下的珍貴畫面，也走訪茱麗葉畢諾許、伊蓮雅各、文溫德斯、艾格涅絲卡霍蘭等多位影人和工作夥伴，揭開大師不為人知的一面。
「2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集」台北場映期為7月21日至8月10日，「超級影癡套組－台北場」於6月13日下午一點開賣，7月11日起正式售票。台中場映期則於8月2日至13日舉行，「影癡套組－台中場」於7月4日下午一點開賣，7月25日正式售票。
◆【2023金馬經典影展：奇士勞斯基導演全集】放映片單Line-up：
▎《紅色情深》（Three Colors: Red, 1994）
▎《白色情迷》（Three Colors: White, 1994）
▎《藍色情挑》（Three Colors: Blue, 1993）
▎《雙面薇若妮卡》（The Double Life of Veronique, 1991）
▎《十誡》（Dekalog, 1989）
▎《愛情影片》（A Short Film About Love, 1988）
▎《殺人影片》（A Short Film About Killing, 1988）
▎《不絕之路》（No End, 1985）
▎《短暫的工作日》（A Short Working Day, 1981／1995）
▎《機遇之歌》（Blind Chance, 1981／1987）
▎《火車站》（Station, 1980）
▎《談話頭》（Talking Heads, 1980）
▎《電影狂》（Camera Buff, 1979）
▎《房間裡的人：往日重現》（The Card Index, 1979）
▎《七個不同年齡的女子》（Seven Women of Different Ages, 1979）
▎《守夜者的觀點》（From a Night Porter's Point of View, 1979）
▎《我不知道》（I Don't Know, 1977）
▎《醫院》（Hospital, 1977）
▎《寧靜》（Peace and Quiet, 1976／1980）
▎《傷痕》（The Scar, 1976）
▎《擺盪的愛情》（Two for the Seesaw, 1976）
▎《打板》（Slate, 1976）
▎《傳奇》（The Legend, 1975）
▎《職員》（Personnel, 1975）
▎《身家調查》（Curriculum Vitae, 1975）
▎《初戀》（The First Love, 1974）
▎《人行地下道》（Underpass, 1974）
▎《X光》（X-Ray, 1974）
▎《砌磚匠》（Bricklayer, 1973）
▎《弗羅茨瓦夫和綠山城之間》（Between Wroclaw and Zielona Gora, 1972）
▎《銅礦廠安全與衛生原則》（The Principles of Safety and Hygiene in a Copper Mine, 1972）
▎《狩獵許可》（Culling, 1972）
▎《迴旋曲》（Refrain, 1972）
▎《71年的工人們》（Workers 1971: Nothing About Us Without Us, 1972）
▎《棋逢敵手》（Checking the King, 1972）
▎《我曾是個士兵》（I Was a Soldier, 1971）
▎《工廠》（Factory, 1971）
▎《賽車前》（Before the Rally, 1971）
▎《洛茲小城》（From the City of Lodz, 1969）
▎《照片》（The Photograph, 1968）
▎《各種要求》（Concert of Requests, 1967）
▎《辦公室》（The Office, 1966）
▎《電車》（The Tram, 1966）
【延伸紀錄片】
▎《記得奇士勞斯基》（Still Alive: A Film About Krzysztof Kieslowski, 2006），導演：瑪莉亞桑瑪珂茲諾瓦