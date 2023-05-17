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Opel Astra 曝光！6 月 7 日正式發表，雙車型選擇售價預估 120~130 萬間

▲ Opel Astra 曝光！6 月 7 日正式發表，雙車型選擇售價預估 120~130 萬間
▲ Opel Astra 曝光！6 月 7 日正式發表，雙車型選擇售價預估 120~130 萬間

2GameSome - 有車賞

繼 Mokka、Grandland 兩款 SUV 車系之後，Opel 終於為台灣市場帶來了品牌中相當具代表性的掀背車型 Astra，全新 Astra 車款於 5 月 17 日搶先曝光，預計於 5 月 19 日官網開放試駕預約，並於 5 月 27 日至 6 月 4 日巡迴全台 Opel 展間，至於正式上市則會落在 6 月 7 日，正式售價也會於屆時公布。

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重返台灣的 Astra 為車系第六代車型，在 Stellantis 集團資源運用下，可說為 Peugeot 308 雙生車款。擁有 4374x1860x1441mm 車身尺碼，軸距長度為 2675mm。初期引進車款區分為入門的 Elegance 都會版與高階的 GS Line 潮流版，預估售價將落在新台幣 120-130 萬區間。

身為第六代車型，全新 Astra 為 Peugeot 308 雙生車款。
身為第六代車型，全新 Astra 為 Peugeot 308 雙生車款。
全新第六代 Astra 皆搭載與 Mokka、Grandland 相同的 PURETECH 1.2 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎，具備 130ps 最大馬力與 23.5kgm 最大扭力輸出，搭配8速手自排變速系統，皆採前輪驅動配置。同時全車系標配 Opel INTELLI-DRIVE SYSTEM 進階智慧安全駕駛輔助系統；高階整合式數位儀表（10吋HD數位儀表＋10 吋 HD 多媒體觸控資訊幕＋無線 AppleCarplay＋無線Android Auto）；AGR 德國脊背健康協會認證座椅；前後共 8 顆停車雷達；雙區恆溫空調與後座出風口；SMART KEYLESS 引擎啓閉 / 免鑰匙進入 / 車門自動啓閉個人化設定；EPB 電子手煞車等配備。

搭載與 Mokka、Grandland 相同的 PURETECH 1.2 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎。
搭載與 Mokka、Grandland 相同的 PURETECH 1.2 升渦輪增壓直列三缸汽油引擎。
於 GS Line 潮流版車型中，則會額外增加 GS 專屬個性後動風格套件、黑化座椅、紅黑內裝與黑色頂篷、矩陣式頭燈、環景影像輔助系統、空氣淨化系統、雙前座加熱＋方向盤加熱、鋁合金踏板等配備。

GS Line 潮流版車型中，則會額外增加 GS 專屬個性後動風格套件。
GS Line 潮流版車型中，則會額外增加 GS 專屬個性後動風格套件。
GS 專屬黑化座椅。
GS 專屬黑化座椅。
全新第六代 Astra 台灣首度曝光後，未來正式上市將會與 Volkswagen Golf 正面迎擊，屆時戰力如何？2GameSome 將於第一時間進行試駕，屆時精彩試車影片敬請期待，有興趣的車迷絕對不可錯過！

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