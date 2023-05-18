重磅研究化為線上科普展！中研院「開放博物館」綻放知識

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中研院生物多樣性研究中心副研究員鍾國芳長期以植物親緣地理學的方法追溯南島語族的遷徙歷史，提供南島語族遷徙路徑的有力證據，此次推出「百年來我們一直認錯的『麵包樹』」展，藉由學名沿革、親緣基因體關係重建等，揭開台灣常見的「麵包樹」學名應為Artocarpus treculianus，與世界上其他地區廣泛栽植的「breadfruit」（太平洋麵包樹，Artocarpus altilis）屬不同物種，並嘗試解答台灣「麵包樹」與雅美人起源的諸多揣測，為探究蘭嶼雅美人祖源與南島語族的擴張議題，提供不同於歷史語言學與考古學的證據。
中研院歷史語言研究所則推出2個殷墟考古相關線上展，分別為「甲骨與填色」展，以及「與考古學家一起探索殷墟大小事」展。前者以疊圖對照模組，讓民眾快速瞭解殷墟甲骨文字上，新獲證實的填色種類及其顏料材質，是史語所研究員黃銘崇帶領的團隊，首度採用非侵入式的拉曼光譜（Raman Spectre）進行分析，所獲得的重大研究發現；後者透過人物群像、進階時間軸、圖像標記等功能，呈現1928至1937年間安陽殷墟發掘團的重要參與人物、田野中的趣聞佚事等，並帶領觀展者「走進考古遺址」。
中研院數位文化中心召集人陳熙遠透露，作為一個結合典藏管理、研究展示的複合式平台，「開放博物館」除了積極促進多維度的數位策展，近年更與院內外機構合作建置子站台，建構「數位庫房」基礎服務；藉由功能模組化的優勢，可依各機構需求客製化打造站台，使之兼具典藏、展示、管理、教育、研究等多重功能，進而扮演機構「數位庫房」的角色，「如此一來，藏品及研究素材之『保存』更能與時俱進。」
中研院說，昨天上線的「中央研究院民族學研究所數位博物館」，即試圖整合該所數位資源，以「數位展示」、「數位典藏」、「數位閱讀」及「數位學習」，探索於數位世界轉譯人類學知識的可能性，促成典藏文物與各界重新連結。經典民族誌的數位化，不僅推出數位文本，更意在促成開放閱讀（open reading），甚至是共作閱讀，讓被研究者（原住民）也呈現自身觀點，本次亦以創用CC授權，釋出第一批（逾1.2萬件）館藏文物與田野影像。
「開放博物館」除中研院展覽與成果外，博物館、美術館也紛紛共襄盛舉，從史前巨獸、神秘海底世界、傳統藝術中的植物，到已封窯絕版的常民陶瓷、剪紙藝術風華、當代水墨畫家洪根深的澎湖勝境人文采風，再到高雄內惟的歷史解碼，乃至「人」存在於世界的多層思考與哲學辯證，題材多元豐富。此外，在後疫情時代，亦不乏對疫情日常的回顧與延伸，包括以疫苗為主軸打造新冠肺炎（COVID -19）迷你「疫」廊，以及展現先民生存與生活之道的宅家文藝指南等。
中華民國博物館學會理事長洪世佑指出，「開放博物館」長久以來扮演匯聚各博物館所、民間藏家與文化機構相關資訊的角色，讓民眾可隨時隨地且持續與文化、歷史、藝術產生連結。今年國際博物館日的主題定為「博物館、永續性與健康福祉」（Museums, Sustainability And Wellbeing），意味著博物館的定位將更貼近民眾、貼近生活。