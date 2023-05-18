南太鉉和女友「頭髮驗出冰毒反應」 警方防滅證火速聲請拘捕令
前南韓男團WINNER成員、樂團South Club隊長南太鉉去年被網紅女友徐敏在爆料吸毒，雖然女方後來刪文，警方仍啟動調查，媒體昨（17日）報導兩人的毛髮被驗出冰毒（甲基安非他命）陽性反應，為防止串供滅證，已經以違反《毒品管制法》聲請拘捕令。
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，首爾龍山警方去年9月傳喚南太鉉和徐敏在調查毒品案，並採集兩人的毛髮、尿液送驗，近日檢驗結果出爐，兩人都呈現冰毒陽性反應，警方擔心相關證據被銷毀，隨即聲請對當事人的拘捕令，而首爾地方法院今上午會對南太鉉、徐敏在進行正式逮捕前的訊問。
徐敏在去年8月20日在IG上暴走，上傳與南太鉉的親密照片，寫下「南太鉉跟我是毒蟲，他吸冰毒，請去看不知道是我房間還是公司的櫃子裡有用過的針筒，然後他打我」，不久後貼文便下架，粉絲懷疑她精神不穩定，還有人以為是被盜帳號，如今雙雙確認染毒。
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