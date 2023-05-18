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KONAMI告《賽馬娘》侵權！要求停止營運　玩家怒：哪根筋不對

▲《賽馬娘 Pretty Derby》近日遭電子遊戲製作商KONAMI控告侵權。（圖／《賽馬娘》）
▲《賽馬娘 Pretty Derby》近日遭電子遊戲製作商KONAMI控告侵權。（圖／《賽馬娘》）

記者張志浩/綜合報導

《賽馬娘 Pretty Derby》自上市後就成為二次元擬人化的熱門手遊，不過其遊戲開發公司Cygames昨（17）日卻發表聲明，指出電子遊戲製作商KONAMI控告《賽馬娘》遊戲系統、部分程式內容有侵權嫌疑，KONAMI要求索賠40億日圓並要求遊戲停止營運，突如其來的消息令眾多玩家感到意外，且無法接受。

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Cygames聲明內容，KONAMI在3月31日向東京地方裁判所提出訴訟，內容是關於《賽馬娘 Pretty Derby》遊戲系統、部分程式內容有侵權嫌疑。雖然實際侵權內容未公開，但Cygames母公司CyberAgent回應強調，《賽馬娘》並沒有侵犯KONAMIi專利權，不過KONAMI並沒有接受Cygames的說法。

Cygames表明，在接下來的訴訟程序中，將持續進行澄清並保障玩家權利，若過程中對業績造成影響，會在需要的時候公開詳細資訊。面對此消息，《賽馬娘 Pretty Derby》眾多忠實玩家紛紛在社群表達想法，「KONAMI是腦子哪根筋搭錯了？他們是有什麼老遊戲跟馬娘有關」、「感覺K會翻，就感覺沒什麼意思」、「到底哪侵權」、「這是把豬養肥了再宰嗎」、「遊戲都發多久了才在告？唯利是圖吧。」

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