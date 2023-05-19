25周年、2500輛，Volkswagen推值得擁有的Polo GTI Edition 25

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1998年Volkswagen Polo GTI問世，而今年適逢問世25周年，對此Volkswagen推出限量2,500輛Polo GTI Edition 25特仕車，建議售價35,205歐元，預計6/1開放訂購。
身為25周年紀念特仕車當然要獨特裝扮，在基於Polo GTI基礎下Polo GTI Edition 25配置黑色車頂、後視鏡、18吋Adelaide輪圈，及車側下緣25周年專屬塗裝，另外車色方面也Pure White、Kings Red Metallic、Reef Blue Metallic、Smoke Grey Metallic與Deep Black Pearl Effect等選擇。
車室部分Polo GTI Edition 25配置帶有紅色元素的GTI跑車座椅及象徵限量的“One of 2500”銘牌。其餘如IQ.Drive、Travel Assist系統、8吋中控螢幕等也都有配置。除外觀Polo GTI Edition 25也搭載降低15mm高度的懸吊系統，在207hp/32.6kgm動力輸出、XDS系統助益下，帶來精湛的操控與0～100km/h 6.5秒的加速表現。
Polo GTI Edition 25對車系的意義與限量都值得收藏，但最值得入手的原因其實在面臨轉型電動化之際，這也會是Polo GTI燃油最後的激情，因之後應會由ID.2all概念車接替。