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25周年、2500輛，Volkswagen推值得擁有的Polo GTI Edition 25

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

1998年Volkswagen Polo GTI問世，今年適逢25周年，對此日前便推出限量2,500輛的Polo GTI Edition 25，除有專屬塗裝與配置外，在轉型電動化之際時，更是值得擁有最後的燃油熱情。

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1998年Volkswagen Polo GTI問世，而今年適逢問世25周年，對此Volkswagen推出限量2,500輛Polo GTI Edition 25特仕車，建議售價35,205歐元，預計6/1開放訂購。

身為25周年紀念特仕車當然要獨特裝扮，在基於Polo GTI基礎下Polo GTI Edition 25配置黑色車頂、後視鏡、18吋Adelaide輪圈，及車側下緣25周年專屬塗裝，另外車色方面也Pure White、Kings Red Metallic、Reef Blue Metallic、Smoke Grey Metallic與Deep Black Pearl Effect等選擇。

慶祝Polo GTI 問世25年，Volkswagen推出限量2,500輛Polo GTI Edition 25特仕車。
慶祝Polo GTI 問世25年，Volkswagen推出限量2,500輛Polo GTI Edition 25特仕車。
Polo GTI Edition 25外觀有專屬塗裝及18吋Adelaide輪圈和降低15mm運動化懸吊。
Polo GTI Edition 25外觀有專屬塗裝及18吋Adelaide輪圈和降低15mm運動化懸吊。
車室部分Polo GTI Edition 25配置帶有紅色元素的GTI跑車座椅及象徵限量的“One of 2500”銘牌。其餘如IQ.Drive、Travel Assist系統、8吋中控螢幕等也都有配置。除外觀Polo GTI Edition 25也搭載降低15mm高度的懸吊系統，在207hp/32.6kgm動力輸出、XDS系統助益下，帶來精湛的操控與0～100km/h 6.5秒的加速表現。

Polo GTI Edition 25對車系的意義與限量都值得收藏，但最值得入手的原因其實在面臨轉型電動化之際，這也會是Polo GTI燃油最後的激情，因之後應會由ID.2all概念車接替。

動力擁有207hp/32.6kgm輸出，0～100km/h加速為6.5秒。
動力擁有207hp/32.6kgm輸出，0～100km/h加速為6.5秒。
象徵限量的“One of 2500”銘牌。
象徵限量的“One of 2500”銘牌。
配置帶有紅色元素的GTI座椅。
配置帶有紅色元素的GTI座椅。

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