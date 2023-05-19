2 萬就可下訂 Opel Astra！全台預賞 5/27 開跑，6/7 正式上市
Opel 全新世代 Astra 展間即日起開放預接單，只要 2 萬元訂金即可搶先預定。5/27 (六) - 5/28 (日) 及 6/3 (六) - 6/4 (日) 雙週末，於全台 OPEL 展示中心舉辦 VIP 預賞會。即日起先至官網填寫 Astra 預約試乘表單，就能於 6/9 (五) 優先安排試駕，前 100 名預約試駕並於 7/10 (一) 前完成試乘的車迷朋友們，將會抽出 2 名致贈價值新台幣 11,000 元的 「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。
2GameSome - 有車賞
限量聯名鞋為 Adidas Originals 經典鞋型融入 OPEL 品牌特色元素，將街頭文化與 OPEL 德國工藝美學完美結合，更以高機能再生材質 Primegreen 呼應 OPEL 新時代綠色時尚。活動將於 7/10 (一) 抽出 2 位幸運粉絲並公布於活動貼文留言處及 Opel 官方網站。
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Opel 全台展示中心：
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