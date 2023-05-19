Toyota Sienta 引擎室滲水問題怎解？和泰發聲明稿挽回車主信心！

2 萬就可下訂 Opel Astra！全台預賞 5/27 開跑，6/7 正式上市

▲ 2 萬就可下訂 Opel Astra！全台預賞 5/27 開跑，6/7 正式上市
▲ 2 萬就可下訂 Opel Astra！全台預賞 5/27 開跑，6/7 正式上市

2GameSome - 有車賞

Opel 全新世代 Astra 展間即日起開放預接單，只要 2 萬元訂金即可搶先預定。5/27 (六) - 5/28 (日) 及 6/3 (六) - 6/4 (日) 雙週末，於全台 OPEL 展示中心舉辦 VIP 預賞會。即日起先至官網填寫 Astra 預約試乘表單，就能於 6/9 (五) 優先安排試駕，前 100 名預約試駕並於 7/10 (一) 前完成試乘的車迷朋友們，將會抽出 2 名致贈價值新台幣 11,000 元的 「Opel x Adidas 全球限量聯名鞋」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
限量聯名鞋為 Adidas Originals 經典鞋型融入 OPEL 品牌特色元素，將街頭文化與 OPEL 德國工藝美學完美結合，更以高機能再生材質 Primegreen 呼應 OPEL 新時代綠色時尚。活動將於 7/10 (一) 抽出 2 位幸運粉絲並公布於活動貼文留言處及 Opel 官方網站。

欲了解更多 Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽 Opel Taiwan  FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和 Opel 官方網站：https://www.Opel.tw

Opel 全台展示中心：

地區

展間名稱

地址

電話

台北

Opel經銷商泰達台北體驗館

台北市中山區民權東路三段33號

02-2518-0007

新北

Opel 泰達 新北旗艦展示暨服務中心

新北市三重區光復路二段162號

02-8668-0387

桃園

Opel經銷商泰達桃竹苗體驗館

桃園市桃園區三民路一段127號

03-3380-398

台中

Opel 駿達 南台中旗艦展示暨服務中心

台中市南屯區龍富路4段269號

04-2380-3049

台南

Opel 駿達 永康旗艦展示暨服務中心

台南市永康區中華路753號

06-233-7803

高雄

Opel駿達 北高雄旗艦展示暨服務中心

高雄市左營區大中二路60號

07-345-1257

RS 6 Avant Performance還不是最強，Audi暗示2024年會有更強悍的RS 6

25周年、2500輛，Volkswagen推值得擁有的Polo GTI Edition 25

續航力更強 Volkswagen 預告 ID. Buzz 長軸版將在當天發表

換上新面容及空力套件 泰規 2023 Nissan Almera 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀