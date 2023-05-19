特企／快來沾沾財運！貼圖霸主「白爛貓」聯手財神廟推悠遊卡
貼圖霸主「白爛貓」繼去年和被譽為「最有個性媽祖」白沙屯媽祖聯手推出悠遊卡後，今年5月再次體驗不同廟宇文化，與金碧輝煌的「石碇五路財神廟」聯名推出造型悠遊卡，成為史上最萌招財貓。這次的悠遊卡設計採用了五種不同的包裝顏色，各自象徵著不同祈福寓意，在使用悠遊卡的同時，也能得到神明的庇佑。
石碇五路財神廟是香火最鼎盛的財神廟之一，位在新北石碇雲霧繚繞的風水寶地，正對著金元寶外型、象徵聚財的元寶山，是求財納福的最佳聖地。五路財神廟以「武財神」趙公明為主奉，與招財使者、進寶天尊、納珍天尊、利市仙官併稱五路財神。一走入寺廟，眼前金碧輝煌的建築更是成為著名的打卡景點，吸引善男信女前來朝拜，沾沾財神爺喜氣！
去年，白沙屯媽祖和白爛貓的悠遊卡已受到廣大粉絲的喜愛及關注，今年再度推出石碇五路財神廟和白爛貓的悠遊卡更加引人注目！這款立體造型悠遊卡擁有財神爺的祈福庇佑，此外，五種不同包裝色分別象徵招財、健康、除災、平安、招桃花等寓意，為人們無時無刻帶來好運的力量，這次的攜手合作，使兩種不同的文化風格結合，帶給信徒及爛粉們更多驚喜！
此款悠遊卡於5月24日中午12時在IP授權平台Be Come True開始預購，售價690元不挑色，一次預購五組即可包色，想要收藏的信徒及粉絲們敬請把握機會，讓搞怪可愛的白爛貓成為你的帶財好運小物吧！
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