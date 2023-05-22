愛爾麗常如山與華醫教職員座談 受助學子送卡片感謝 會場添溫馨
長期投入公益的愛爾麗醫療集團總裁常如山，今(22)日應中華醫事科技大學邀請，為教職員工進行教育訓練，以「談服務-有質才有量」為題，分享成長及創業歷程。特別的是，愛爾麗醫療集團去年捐贈中華醫大200萬元助學金幫助弱勢家庭學子安心就學，得知常總裁蒞校，學生親手致上感恩卡片當面表達感激之情，為演講活動增添溫馨。
記者張振興/台南報導
常如山帶來他的新書「傳奇總裁贏在心性」，贈送100本給中華醫大圖書館和這些弱勢家庭的學子，書中以成長經驗、待人處事和創業甘苦談，期勉他們遇到橫逆不逃避，把付出與奉獻當做是人生最重要的兩件事，成就自己也造福別人。
演講過程中有個溫馨小插曲，就是去年中華醫大進行弱勢助學金勸募，愛爾麗醫療集團單筆捐助200萬元幫助弱勢家庭學子安心就學及圓夢，部份受助學生及畢業校友得知常總裁蒞校，特地帶來感謝卡、得獎獎座、錄取通知等當面向常總表達感激之情。
其中，護理系的學生游𤧥築、環安系的李宜庭、黃彥禎、餐旅系黃筱雅、陳宏文、吳振瑋等人，都因為接受弱勢助學金的扶助，在國家證照考照輔導、校際比賽及國際比賽等方面，順利通過並且取得優異的成績拿下多面獎座；環安系的黃彥禎在學期間就考取乙級廢棄物處理專業人員證照，今年更同時考取國立台北科大及屏科大環境工程與科學研究所繼續進修。
中華醫大校長孫逸民表示，少子化衝擊之下，各級學校的經營日益嚴竣，如何招滿學生，讓學生願意留下來就學，進而在學習和職涯發展上有所成就，關係校務發展至鉅。愛爾麗醫療集團總裁常如山的經營管理之道值得借鏡，期盼大家能借鏡成功企業的精髓，透過有質又有量的服務，打造不一樣的中華醫大，在少子化的逆勢中屹立不搖。