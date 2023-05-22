林逸欣小提琴改編夯曲「開花舞」　引全球網友朝聖：有神快拜！

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節目中由林逸欣與另一位小提琴演奏家比賽誰能以更快的速度完成演奏，由於兩人實力堅強，比賽到最後主持人吳宗憲也佩服表示：「再比下去就實在對兩位音樂人過分了！」Lulu也大呼：「Respect!」因此當場宣佈兩人皆為優勝者、握手言和！現場其他來賓也紛紛鼓掌歡呼表示敬佩！最令林逸欣驚訝的是，在節目後台多位演出嘉賓向林逸欣表示：「沒想到你還有在拉小提琴！」事實上從9歲開始學習小提琴的她，至今從未放棄過練琴，堅持在工作之餘依然找空檔練習，維持極佳的彈奏技巧。
在節目播出之後，觀眾們除了大呼「有神快拜！」，也紛紛敲碗想看林逸欣更多其他小提琴演奏，她在前天驚喜曝光由她親自改編，目前網路上最夯的Cover名曲，韓國女子天團BLACKPINK團員JISOO的〈FLOWER〉，影片中她透過效果器錄製各種聲響，層層堆疊之後再由她本人彈奏出主旋律，原本電子曲風的舞曲瞬間變成了氣質古典風格，令人讚嘆不已，上傳短短幾小時觀看數就破萬，也引來韓文、越南文、泰文、英文等等來自各國的網友留言朝聖。
有趣的是，林逸欣的粉絲雖然對於這個改編超喜歡，但卻紛紛留言表示也想看林逸欣跳這首舞蹈，林逸欣發文回應說到，當初自己跟團隊提議要Cover這首歌的時候，團隊也是以為她要跳舞，對自己的舞蹈表現沒有信心的林逸欣只好搞笑表示：「我怕我跳舞會爆紅！」笑翻網友。