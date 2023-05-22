▲ 保時捷理監事會主席沃夫岡·保時捷博士（Dr. Wolfgang Porsche）歡慶八十大壽

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保時捷的成功與經典跑車911密不可分，而如此緊密的關係歸功於沃夫岡·保時捷博士身上：他從最初就參與了保時捷911的研發。在2017年5月11日，第一百萬輛911誕生的慶祝活動上，他回憶道：「我曾有幸與父親一起在奧地利大鐘山冰川公路（Grossglockner High Alpine Road）上進行911的首度測試。直至今日，每當我乘坐911時當年的感受也仍舊歷歷在目。多虧911，保時捷的核心價值充滿創新，始終如一，自1948年第一輛保時捷356 ‘Nr.1’ Roadster誕生以來從未改變！」
今年，身為保時捷引人入勝的高性能跑車家族成員之一的保時捷911也將慶祝60周年。保時捷除了有搭載內燃機引擎的跑車之外，現在也推出搭載油電混合動力的車型，以及純電跑車 Taycan。保時捷預計在2030年達到純電車佔所有交付新車佔比的 80%。隨著產品線的電動化，沃夫岡·保時捷博士也逐漸成為電動車迷。他更強力支持保時捷在研發及生產合成燃料e-fuels上的投資，因為他堅信路上超過13億部的燃油引擎汽車將因此受益。
即便高齡八十，自稱為「奧地利-施瓦本人」的沃夫岡·保時捷博士仍然享受穿梭在清晨時分的冰川公路，看向著前方駛進。這就是他一貫的行事風格，與他長年共事的Oliver Blume表示：「沃夫岡·保時捷是一位有遠見的夢想家。他是保時捷打造永續未來的重要力量。在他的生日之際，我們祝他身體健康、事事順心。我們代表整體保時捷團隊衷心感謝他一直以來的信任，也期待與他一起繼續譜寫保時捷傳奇故事。」