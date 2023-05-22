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保時捷理監事會主席沃夫岡·保時捷博士（Dr. Wolfgang Porsche）歡慶八十大壽

▲ 保時捷理監事會主席沃夫岡·保時捷博士（Dr. Wolfgang Porsche）歡慶八十大壽
▲ 保時捷理監事會主席沃夫岡·保時捷博士（Dr. Wolfgang Porsche）歡慶八十大壽

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「保時捷傳奇將長盛不衰！」2009年7月，全球市場正受2008金融危機的牽連，沃夫岡·保時捷博士（Dr. Wolfgang Porsche）在德國祖文豪森向保時捷團隊許下這項承諾，為團隊在當初這段艱辛時期的士氣鼓舞。而今年，正好為身為保時捷理監事會主席的他八十歲大壽，親眼見證多年來保時捷品牌成熟穩健的經營模式，使得保時捷可成功在德國法蘭克福證券交易所順利上市、並迅速成為德國DAX指數成分股之一、近年來多次創下銷售、營業額和收益的歷史紀錄。產品陸續電動化的策略也陸續地推進。保時捷博士對品牌的貢獻不計其數。自2007年以來，他不僅擔任保時捷理監事會主席，也同時為福斯集團、保時捷控股公司及德國奧迪理監事會的成員。他今年八十大壽就在於柏林舉行的福斯集團股東大會上度過，並期望再服務五年。

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對保時捷同仁來說，「WoPo」不只代表整個品牌，也是團隊多年來的精神支柱。保時捷全球執行董事會主席Oliver Blume稱他為 「對職涯最富有熱忱的品牌精神領袖」。他對世界各地的保時捷車迷與顧客來說是保時捷最為人熟知的面孔，在美國和日本廣大的車迷心中更是擁有極為崇高的地位。他衷心期望，能永遠與讓他充滿歸屬感的保時捷大家族保持緊密的連結。

保時捷的成功與經典跑車911密不可分，而如此緊密的關係歸功於沃夫岡·保時捷博士身上：他從最初就參與了保時捷911的研發。在2017年5月11日，第一百萬輛911誕生的慶祝活動上，他回憶道：「我曾有幸與父親一起在奧地利大鐘山冰川公路（Grossglockner High Alpine Road）上進行911的首度測試。直至今日，每當我乘坐911時當年的感受也仍舊歷歷在目。多虧911，保時捷的核心價值充滿創新，始終如一，自1948年第一輛保時捷356 ‘Nr.1’ Roadster誕生以來從未改變！」

今年，身為保時捷引人入勝的高性能跑車家族成員之一的保時捷911也將慶祝60周年。保時捷除了有搭載內燃機引擎的跑車之外，現在也推出搭載油電混合動力的車型，以及純電跑車 Taycan。保時捷預計在2030年達到純電車佔所有交付新車佔比的 80%。隨著產品線的電動化，沃夫岡·保時捷博士也逐漸成為電動車迷。他更強力支持保時捷在研發及生產合成燃料e-fuels上的投資，因為他堅信路上超過13億部的燃油引擎汽車將因此受益。

即便高齡八十，自稱為「奧地利-施瓦本人」的沃夫岡·保時捷博士仍然享受穿梭在清晨時分的冰川公路，看向著前方駛進。這就是他一貫的行事風格，與他長年共事的Oliver Blume表示：「沃夫岡·保時捷是一位有遠見的夢想家。他是保時捷打造永續未來的重要力量。在他的生日之際，我們祝他身體健康、事事順心。我們代表整體保時捷團隊衷心感謝他一直以來的信任，也期待與他一起繼續譜寫保時捷傳奇故事。」

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