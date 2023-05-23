特企／地表最強應援！白蘭氏鷄精2.0升級　刷新口感初體驗

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屹立台灣保健市場多年，白蘭氏三得利行銷總監龔真慈對「白蘭氏鷄精2.0升級版」的全新風貌深具信心：「希望藉由產品口味的改良和優化，強化消費者飲用白蘭氏鷄精的誘因，並在日常生活中，開拓更多元的飲用時機，為身陷疲憊時刻的百工百業，幫助補充體力和能量。」
比以前更好喝！白蘭氏鷄精2.0升級版 刷新口感初體驗！
提到白蘭氏鷄精，除了琅琅上口的廣告金句：「不行，通通拿去做鷄精!」，還包括普遍存在消費者心中的口味迷思。「白蘭氏鷄精2.0升級版」在消費者測試階段，即擄獲一致正評：口感清爽順口、濃淡合宜，尾韻喝得到淡淡鷄湯清香，可以暢快地一飲而盡。
溫和清爽的質地，來自製程技術升級，「白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版」亦維持一貫品質保證，萃取自鷄隻精華，富含小分子蛋白質精華，營養快速好吸收，是最接近食物原形的保健品。零脂肪、零膽固醇、低鈉的特色，適合天天飲用，也不造成負擔。此外，「白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版」擁有抗疲勞與免疫調節健康雙認證標章，經科學實證，能有助減低疲勞感、並有助於免疫力調節。
為了鼓勵大眾嚐鮮，白蘭氏發起社群留言活動，邀請民眾勇敢說出「與鷄精的第一次」，短短時間就引發破千則響應，喚醒無數消費者與品牌近身接觸的獨特回憶，更意外釣出擁超高人氣的啦啦隊女神林襄、知名Youtuber How How、關韶文、酷的夢、大蛇丸前來共襄盛舉，分享與白蘭氏鷄精的第一次體驗，大讚白蘭氏鷄精是應援體力與活力的最佳優選。
白蘭氏「鷄精企業應援團」現正起跑中！首波瞄準醫療、運輸產業
放眼全台灣，與疲憊感息息相關的行業，多半都具備工時長、需輪班、飲食時間不正常等屬性，其中不乏身兼父母與職工等多重角色的社會中堅。有鑑於此，白蘭氏即將深入各大企業、工作場域暖心應援，展開「鷄精應援團企業試飲計畫」。
首波活動鎖定體力需求的駕駛族群，包括：國光客運、台灣大車隊、大台北公車等單位的運匠們，提供企業試飲活動；更有感於醫護人員一直以來的辛勞，特地於今年5月11日率先響應國際護師節，在國際護師節聯合慶祝大會，為護理人員們送上全新「白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版」，支持成為全民健康後盾的護理人員！
白蘭氏雙認證鷄精2.0升級版全新上市廣告