▲ 3M 全球前瞻趨勢 2023 年度洞察報告發布

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「3M相信科學能改善生活！」美商3M台灣子公司董事總經理仝漢霖博士表示，「3M百年以來不斷深入各產業領域並累積know-how，運用獨創51個核心科技平台交互應用，累積研發出近6萬個多元創新產品，並持續與客戶及合作夥伴協同創新，故得以有幸站在趨勢最前沿，不僅能預見最緊迫的全球趨勢變化，更有意義的是透過科學賦能，我們能攜手發展更創新、更高效、更低碳環保的應變之道，藉科學之力迎全球挑戰。」
全球經濟高速發展和自然資源快速消耗，引發了環境破壞和氣候變遷，例如自然災害、嚴重的資源短缺和極端氣候等等狀況。根據2023年度3M科學狀態指數（State of Science Index）調查報告顯示，91%台灣人（全球為82%）擔心全球暖化會導致人們流離失所；92%台灣人相信科學可以幫助減少氣候變遷的影響。然而，若要減緩人類、經濟和生態系統所受的衝擊，是需要社會各界凝心聚力的。目前3M已開始積極行動，為解決環境問題貢獻力量，例如推動「去碳和能源轉型」、倡導「責任生產和消費」，加強「氣候適應性」，3M除了自身執行外，更偕同產學研合作夥伴，透過科學之力發展出更環保節能的材料、技術或解決方案，用以回應2050淨零碳排目標之下，更多對於環境影響報告和標準的需求趨勢。
誠如上述所言，在永續發展成爲全球共識的背景下，多個重要產業正積極進行綠色轉型，而在交通運輸領域更是首當其衝。在台灣，有93%的民眾（全球為89%）認為運輸業應該使用更永續的運輸方式，並且相較全球其他國家 （85% 對全球77%）台灣人更支持至2032年所有國家生產的車輛都應要是電動車或混合動力車。因此，為回應汽車電動化趨勢，3M正與汽車廠商和配件供應商們密切協作，從熱管理、裝配、絕緣等角度入手，在著力提升電動汽車電池性能的同時，降低鋰電池全生命周期的碳足跡。
舉例來說，關注電動車使用者體驗、在實現未來人機介面的同時，採用3M先進顯示材料，可減少耗能並降低冷卻能耗，並藉由抬頭顯示器、駕駛行為偵測、電子後視鏡和資訊顯示來達成更佳的設計、安全與效率；電動車輕量化的部份，採用高強度、低密度的3M中空玻璃球，可在許多種不同材質中減輕高達30%甚至更多的重量，讓車身更輕盈的同時依然堅固，且只需更少的能源來推動車輛，並同時改善里程；電動車室溫度控制部份，3M具專利技術的汽車隔熱紙可隔絕太陽能與產生熱源的紅外線，在使用更少能源的情形下讓車內空間更涼爽，里程數更長。
根據2022年全球碳排量統計公布增幅量為0.9% 優於預期，其背後須歸功於再生能源的快速佈建，並且2022年全球發電量成長90% 都來自於綠能。3M向來致力於推動再生能源利用率以及強化環境永續工作，很早就設定2050年全集團綠色再生能源電力使用將達到100%的目標，近年更積極設立了2025年要在營運中實現50%的再生電力的積極動作。
3M助力於風力發電的部份，在於提供風機葉片修復服務的創新科技與相關維修產品，可說是全球所有風場維護業者的強大助力，其中最受歡迎的就是3M™ Wind Blade Protection Tape，這款防護膠帶系列採用堅韌且耐久性極佳的聚氨酯彈性體製造而成，可抵抗雨水、沙塵及穿孔的侵蝕，即便長時間暴露於紫外線下亦可有效保護風機葉片表面。在太陽能的部份，3M則是提供專業技術以及許多的零組件產品，如聚光型/集光反射型太陽能模組，透過光學結構或光學膜改善導熱、導電管理；3M™ 太陽能背板的創新氟聚合物科技，則是能幫助太陽能模組提升防潮、抗熱及抗紫外線能力，以延長使用年限。
回應2050淨零碳排目標，3M以「淨零碳排建築」與「綠色交通運輸」兩大區塊的解決方案，為城市永續發展提供助力。3M建築隔熱膜科技「採光不採熱」，其中3M極景日照調節隔熱膜PR70獲得高性能節能綠建材標章，每平方米窗膜可降低8公斤二氧化碳當量、再輔以主動式智慧空調系統優化，即可最大程度的降低建築能耗，有助於綠色採購，幫助綠建築節能減碳加分。此外，綠色交通運輸方面，以大眾運輸公車預計2030全面電動化為例，不少公車司機其實都有「里程焦慮」，尤其夏季炎熱下，大開窗設計的公車接受大量日照，車內冷氣越開越強將消耗電力，並增加電動公車停擺在半路的可能性，3M玻璃隔熱膜，通過阻隔車廂外99.9%的紫外線，可降低車廂內的溫度並減少空調耗能。
人口及社會變遷極大地影響了文化、經濟和資源投入的板塊移轉。比如說，人口高齡化正導致勞動力減少，而在已開發國家少子化也愈演愈烈，隨之健康照護、醫療生技的商機需求因應提升；再者，科技進步對工作和消費方式的重塑，帶動行動辦公、遠端服務、電商消費的發展；以及城市化發展加速，同時也加快數據、通訊及科技相互運用的智慧城市藍圖得以更快實現。
隨著人口老齡化加劇和人口紅利消退，爲應對人力成本上升和可用勞動力短缺的不利狀况，製造業企業紛紛開啓工業自動化計劃。但即使在自動化程度頗高的汽車製造行業，塗裝車間的漆面疵點修復仍需耗費大量人工。擁有100多年研磨技術經驗的3M將創新材料與不斷更新的研磨工藝系統緊密結合，積極探索以機器人自動化爲方向的研磨未來之路，從生産效率、生産效果和生産安全三大維度入手助力製造業轉型升級。3M Finesse-it™機器人自動化漆面修復系統，可自動識別車輛漆面缺陷，指導機器人利用3M專業研磨産品對車輛進行自動打磨和拋光，全面破解傳統車輛漆面缺陷處理需要耗費大量人力的難題。
在城市快速擴張的態勢下，為建立便利的生活圈網絡，良好的道路建設扮演其中相當重要的角色。3M是開發回歸反射科技的先驅，70多年來透過科學在提高用路人交通安全的層面上，不斷的以突破性的發展模式精進了此技術。3M Scotchlite™反光材料應用於道路標誌、標線、交通設施、車身上反光材料、惡劣氣候下的反光方案等等。據研究發現，在安裝了更明顯標誌的地方，事故的發生數量下降25%~46% 之多，當道路建設被高度使用之際，3M關注交通安全方案幫助用路人安全回家。
軟體、感測器、AI人工智慧、和HMI人機界面的大幅應用爲全球社會帶來了前所未有的發展機遇，也重塑了工業、商業和人們日常生活的面貌。因著數位與實體世界的融合趨勢，讓我們的世界擁有了雙重可能，也讓這兩種世界的消費體驗無縫銜接，而那些致力創造虛實整合的品牌或企業則將脫穎而出。 比如說，將資源心力投注在工業自動化與互聯化、數位化增強體驗、人工智慧創新、科技民主化等等的企業，將會在未來搶得先機。
關於上述趨勢，我們也可從2023 SOSI研究中看到台灣社會針對此議題的看法。台灣人比全球其他國家 （90% 對全球75%） 更認同AI人工智慧，是一項能影響日常生活的嶄新技術，並有90%的人（全球80%）期待人工智慧可有助於打造更永續的未來；高達92%的台灣人認為企業需要進行數位轉型以保持與消費者和員工的連結。
在數位與實體世界融合的趨勢下，網路連接是趨勢發展的關鍵，5G網路基礎設施的建置衍生了相當多的需求。5G基礎建設為因應網路訊號頻率高，連帶要克服的建設痛點包含，需大量建置基地台以滿足覆蓋率、越高頻的毫米波頻段訊號消耗越高、建置高成本等問題，3M中空玻璃球新產品，是一種性能優異、低介電常數的高頻高速（HSHF）樹脂填料，可用於5G設備和零件的複合材料中，其輕量化、訊號低損耗、低成本等三大特色，大幅解決5G通訊建設的困境。
近年來熱門的電子設備非VR虛擬實境裝置莫屬，包含在運動、娛樂、工作、設計等場域皆可運用，可以說是未來世界的象徵性產品。透過3M反射式透鏡技術打造的折疊光路系統，有效的解決VR虛擬實境穿戴裝置的尺寸、解析度與舒適度等消費者體驗痛點。
3M將科學專業知識應用於半導體製造製程方面，包含蝕刻和沉積、CMP和晶圓加工的表面處理材料、先進封裝材料、晶片傳輸用載帶和晶圓摻雜和離子植入材料。總結來說，從製造和先進封裝到元件封裝，3M在半導體製造業的目標是協助客戶提高產品性能、製程效率和產品良率。
時代的巨輪正沿著「氣候變化與資源稀缺」、「人口結構和社會變遷」，以及「數位與實體世界的融合」三大前瞻趨勢不斷向前滾動，而3M堅信科學始終是人們邁向更美好未來的驅動力。奠基於3M在全球55個國家的實驗中心和7,000位左右的研發專家、以及橫跨多個產業的132,000項專利和6萬多種産品，3M攜手企業客戶與合作夥伴，朝著全球趨勢需求一起透過科學應用協作共創，也讓源自台灣在地的創新實現全球共享。今後，3M將持續秉持科學改善生活的理念，賦能永續未來。