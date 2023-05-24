中原學生用專業作公益！行銷推廣二手袋循環計畫

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近年來致力於推動二手袋循環的志工團體Ubag，曾無數次與不同領域的組織或店家、團體合作，期望將二手袋循環普及化融入民眾生活，中原「Ubag小組」與其合作，在今年5月16日至17日，舉辦校園「二手循環」市集活動，盼以輕鬆和低門檻的方式，將二手袋循環和相關永續環保議題帶入大學生的生活中，再擴及中原附近商家，盼能行銷推廣Ubag二手袋循環計畫。
Ubag小組成員、中原大學設計系大三的學生陳韞表示，很多人都會將塑膠袋、紙袋、環保袋、帆布袋等等囤在家中，不知道可以捐去哪裡，Ubag就是希望大眾能捐出閒置的袋子給合作店家，提供給下一個消費者使用，店家就不用再給新的袋子，讓這些二手袋能不斷流通使用、環保永續。
陳韞說，他們透過校園市集向大學生介紹Ubag的概念，現場還設置捐袋扭蛋機，讓大家捐出袋子、有需要的人可以透過扭蛋機取走二手袋，不少市集攤位也會來拿二手袋，短短兩天市集共募集到上千個袋子；市集活動結束後，仍希望學生不要把塑膠袋丟到垃圾桶，而是捐到校內「捐袋箱」、跟Ubag合作的店家，目前中原商圈有2家合作店家，Ubag在北部地區有300至400家合作商家，建議大家多加利用，透過一個小小的舉動，為環保帶來大大的貢獻。
此外，延續中原大學USR計畫在苗栗卓蘭鎮與桃園航空城深耕多年的成果，今年的學生也做出新的突破。卓蘭社區小組4月份在卓蘭白布帆廢校場域，為小學生舉辦一日闖關活動，以當地生態寶藏「石虎及當地水果」為主題，藉由寓教於樂的方式讓小朋友認識白布帆社區特色。
大海社區小組則是打造全新企劃「互動式繪本」，將大海社區及黑貓中隊的歷史融入繪本中，透過互動式裝置、黑貓大揭密及提問環節等設計，讓小朋友在閱讀故事內容時，從故事一層層的發展理解出黑貓中隊的歷史，並且以「穿越」的設定，使小朋友身臨其境幫助故事中的主角們共同解決問題。資工系也與商設系研究所合作，以跨媒體VR的形式，打造2個不同主題的遊戲，將在5月24日至26日以「大海之上的秘密」為主題在校內展覽，邀請民眾透過虛擬遊戲來了解黑貓中隊及大海社區的眷村文化，盼引發民眾對文化創生的興趣。
協助新竹關西馬武督咖啡生產合作社推廣在地咖啡的馬武督咖啡小組，則是以協助建置官網為目標，讓更多的人了解認識馬武督，也幫助農民提高收益、回饋當地社區。
中原大學表示，「廣告行銷服務課程」開設已逾17年，課程結合企管系行銷專業與商設系創意設計，今年由7位教師共同指導。課程教師丁姵元表示，今年的4組學生在社區關懷、文化保存、環境永續、創意設計等不同領域中發揮了跨領域合作的優勢，過程中也面臨困難與爭執，但也獲得未來職場所需的能力與養分。