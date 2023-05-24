ASICS競速跑鞋MAGIC SPEED 3革新登場　跑出個人最佳成績

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MAGIC SPEED競速跑鞋系列一直以來為菁英跑者指定訓練鞋款，較一般訓練鞋更具競速推進的腳感。全面升級的MAGIC SPEED 3，全掌式碳纖維板TPU推進片如同三明治般夾在雙層中底中間，創造更強勁的推進力，幫助跑者每次有效推蹬；採用雙層FF BLAST+中底，整體腳感更加輕盈、回彈，減輕訓練時足部負擔。
鞋面材質升級為由Nexkin材料製成的MOTION WRAP親膚透氣網眼鞋面，兼具高透氣性與良好包覆性，並於雙腳承受壓力處提供最有效的加固支撐。另外於前掌大底加寬，搭載鞋翼穩定系統，提升跑步時落腳的穩定性與步伐轉換的流暢度；大底則以 ASICS GRIP 科技，創造更好的抓地力與耐磨度。以高規格科技機能且平易近人的價格，讓跑者能輕鬆體驗ASICS 碳板鞋的暢快加速。
MAGIC SPEED 3設計視覺上較前代更加吸睛，純白半透明鞋面乾淨俐落，鞋側黑色虎爪線條尾端呈現撕裂狀，呈現奔跑時的速度感，而上層中底採用飽和又亮眼的螢光粉色，清晰又柔順地劃分雙層中底，視覺上讓鞋款更加輕薄修長！
TEAM ASICS長跑選手搶先體驗 完整滿足練跑需求
全新一代MAGIC SPEED 3頂級科技加乘讓跑者在日常訓練中能以最合適裝備模擬場上狀況，更有效率地完成間歇跑等訓練項目，從訓練到賽事當日不可或缺的一雙跑鞋。
ASICS長跑選手周鴻宇實測後表示:「MAGIC SPEED 3 與前一代都有很棒的推進力道，相對較輕的重量與回彈的腳感，在備賽期間是非常實用的訓練鞋！」ASICS長跑選手賴庭萱則表示:「
MAGIC SPEED 系列本來就是訓練時最喜歡著用的鞋款，全新的MAGIC SPEED 3鞋面更透氣，回彈力道更有感，自己會在做高強度訓練時著用！」
對於經常短距離練跑、追求突破PB的市民跑者，MAGIC SPEED 3能滿足強度較高的訓練需求，幫助跑者在日常高強度訓練中加速推進，享受頂級跑步體驗，MAGIC SPEED 3絕對是今夏最不容錯過的競速碳板鞋款。
ASICS Running Club睽違兩年創新回歸
因疫情停辦兩年的ASICS Running Club將由亞瑟士頂尖長跑選手鄧新詮、楊皓評、江彥綸、蔡詠旭、江英瑋與翁竹毅教練帶領，透過每月主題跑、不定期野跑系列或針對目標賽事的訓練營，提供跑者訓練最佳方案。
ASICS Running Club首堂課程「最速三公里- ARC創新回歸」將於5/31(三)晚上７點，於國立台灣科技大學田徑場舉辦，除了有挑戰最速三公里配速跑，現場還有MAGIC SPEED 3試穿活動與闖關遊戲，多元內容旨在邀請跑友們一起加入ARC 大家庭，每月月底固定開跑！
更多資訊：
ASICS官網： https://www.asics.com.tw/
ASICS Running Club官網：https://asicsrunningclub.com.tw/
MAGIC SPEED 3 將在 6/1 (四) 於全省 ASICS 直營門市店櫃正式販售。