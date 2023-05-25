6月開吃！海鱸魚界LV要來台灣了　新技術泰國蝦「家樂福買得到」

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花果村國際行銷公司提到，透過此獨家急速冷凍技術，食品在正常的冷凍運輸中維持約95%以上的完整性，不易破壞產品品質。不僅全面提升冷凍科技技術水平，大幅節省能源、降低成本及延長食物新鮮度，也讓鮮美的漁獲、熟食及水果等產品皆能輕鬆行銷至世界各地。
就像現正推出的「活凍泰國蝦」，挑選自越南進口的泰國蝦，透過抗凍肽冷凍技術能保持蝦子的彈性、穩定色澤，並延長保鮮期，高度保留蝦肉的彈性。花果村國際行銷公司特別挑選泰國蝦中之公蝦，成本約為國內生產之7成，在國內市場中更具產品競爭力與價格優勢。抗凍肽冷凍技術的「活凍泰國蝦」6月1日起於家樂福開始販售，實重600公克(約13~15尾)售價469元，6月1日至6月30日家樂福泰國週期間促銷優惠價425元，也方便餐廳大量採購。
而Amazon Group則宣告，有「海鱸魚界LV」美名的黃金海鱸魚將正式進入台灣市場。Amazon Group創辦人Edmond（來曉峰）董事長在泰國有「科技養殖人」稱號，造就全球獨有的「黃金海鱸魚」，另有傳承完整集團供應鏈的Amazon International Food，由集團繼承人Albert（來彥伯）執行副總創立。
Golden Sea Bass魚場在泰國西邊美功府的美功河出海口附近，是環保綠色地帶，引入天然純淨海水養殖，模擬原生態環境加強造氧造浪，讓海鱸魚 24 小時運動。與市場常見的淡水養殖鱸魚不同，「黃金海鱸魚」媲美現流海鱸魚，品質穩定CP值遠高於野生現流，使用海水飼養，養殖環境使用Amazon Group自行培養的益生菌，並搭配「統一集團」水產事業部所生產的優質健康飼料，創造優質養殖環境，去除一般養殖廠有的土腥味。
目前黃金海鱸魚已進攻泰國的香格里拉飯店、長榮桂冠飯店、四季酒店等五星酒店，在泰國知名通路萬客隆等知名海鮮通路也有進駐。另外如知名的「海底撈」及多家米其林推薦連鎖餐廳皆有使用黃金海鱸魚。.而台灣各大餐廳、通路商也即將於6月開售。