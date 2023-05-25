5億高三生墜亡案！靈堂擲筊：「是不是夏男做的？」　竟連得4聖杯

6月開吃！海鱸魚界LV要來台灣了　新技術泰國蝦「家樂福買得到」

▲以「抗凍肽冷凍技術」維持約95%以上完整性、彈性與色澤的活凍泰國蝦，能做出各式美味的蝦料理。（圖／花果村國際行銷有限公司提供）
▲以「抗凍肽冷凍技術」維持約95%以上完整性、彈性與色澤的活凍泰國蝦，能做出各式美味的蝦料理。（圖／花果村國際行銷有限公司提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「花果村國際行銷有限公司」新發表的獨家「抗凍肽冷凍技術」，號稱能有效維持食材品質，在冷凍運輸中維持約95%以上的完整性，不易破壞產品品質，首波推出「活凍泰國蝦」，6/1起可於家樂福購得。台灣科技人於泰國成立的Amazon Group，則將黃金海鱸魚引進來台，以海水飼養媲美現流海鱸魚，泰國多家國際飯店已有使用，6月開始民眾將陸續可在台灣餐廳與通路商嘗其美味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全球經濟與生活快速變遷，冷凍運輸於國際貿易中已佔領重要的一環，冷凍食品在運輸過程中對於溫度的控管與保存妥善，影響食品的穩定度。致力於冷凍技術研發的「浩瀚天成生技股份有限公司」與擁有多年產品開發與通路經驗的「呈禾康股份有限公司」合資成立「花果村國際行銷有限公司」，投入時間測試多項食品與食材，研發出「抗凍肽冷凍技術」。

▲獨家以抗凍肽冷凍技術所保存的冷凍泰國蝦，將於家樂福開始販售，6月有促銷優惠價425元。（圖／花果村國際行銷有限公司提供）
▲獨家以抗凍肽冷凍技術所保存的冷凍泰國蝦，將於家樂福開始販售，6月有促銷優惠價425元。（圖／花果村國際行銷有限公司提供）
花果村國際行銷公司提到，透過此獨家急速冷凍技術，食品在正常的冷凍運輸中維持約95%以上的完整性，不易破壞產品品質。不僅全面提升冷凍科技技術水平，大幅節省能源、降低成本及延長食物新鮮度，也讓鮮美的漁獲、熟食及水果等產品皆能輕鬆行銷至世界各地。

就像現正推出的「活凍泰國蝦」，挑選自越南進口的泰國蝦，透過抗凍肽冷凍技術能保持蝦子的彈性、穩定色澤，並延長保鮮期，高度保留蝦肉的彈性。花果村國際行銷公司特別挑選泰國蝦中之公蝦，成本約為國內生產之7成，在國內市場中更具產品競爭力與價格優勢。抗凍肽冷凍技術的「活凍泰國蝦」6月1日起於家樂福開始販售，實重600公克(約13~15尾)售價469元，6月1日至6月30日家樂福泰國週期間促銷優惠價425元，也方便餐廳大量採購。

而Amazon Group則宣告，有「海鱸魚界LV」美名的黃金海鱸魚將正式進入台灣市場。Amazon Group創辦人Edmond（來曉峰）董事長在泰國有「科技養殖人」稱號，造就全球獨有的「黃金海鱸魚」，另有傳承完整集團供應鏈的Amazon International Food，由集團繼承人Albert（來彥伯）執行副總創立。

▲以獨特技術養殖的黃金海鱸魚，有海鱸魚界LV稱號。（圖／Amazon Group提供）
▲以獨特技術養殖的黃金海鱸魚，有海鱸魚界LV稱號。（圖／Amazon Group提供）
Golden Sea Bass魚場在泰國西邊美功府的美功河出海口附近，是環保綠色地帶，引入天然純淨海水養殖，模擬原生態環境加強造氧造浪，讓海鱸魚 24 小時運動。與市場常見的淡水養殖鱸魚不同，「黃金海鱸魚」媲美現流海鱸魚，品質穩定CP值遠高於野生現流，使用海水飼養，養殖環境使用Amazon Group自行培養的益生菌，並搭配「統一集團」水產事業部所生產的優質健康飼料，創造優質養殖環境，去除一般養殖廠有的土腥味。

▲媲美現流海鱸魚的黃金海鱸魚，可以有多元作法，川式風味的清蒸剁椒黃金海鱸魚也可。（圖／Amazon Group提供）
▲媲美現流海鱸魚的黃金海鱸魚，可以有多元作法，川式風味的清蒸剁椒黃金海鱸魚也可。（圖／Amazon Group提供）
目前黃金海鱸魚已進攻泰國的香格里拉飯店、長榮桂冠飯店、四季酒店等五星酒店，在泰國知名通路萬客隆等知名海鮮通路也有進駐。另外如知名的「海底撈」及多家米其林推薦連鎖餐廳皆有使用黃金海鱸魚。.而台灣各大餐廳、通路商也即將於6月開售。

身分證快拿出來！對中「任意2碼」　XXL蛤蜊、藍鑽蝦吃到飽

家樂福拼了！「韓國小吃街」搬進賣場：炒年糕、魚板邊逛邊吃

獨／大坪林家樂福超市熄燈！真實主因曝光：非租金翻倍漲

好市多「常備海鮮」被狂推！婆媽揭與全聯差異　親教烹飪手法

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀