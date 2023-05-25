高樓多導致兒少自殺多？專家籲完善自殺原因調查機制

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立委范雲表示，據衛福部全國自殺死亡資料統計，由高處跳下自殺及自傷的人次5年提高2.5倍，從2016年的1612人增至2021年的4034人；自殺原因統計可看出，校園學生問題5年提高6倍，從2016年的445人增至2021年的2768人，但看不出來是什麼樣的校園學生問題，是升學壓力、校園霸凌、校園文化等等，如果不知道原因就很難做預防。
范雲說，去年諶立中的「高樓輕生說」惹議，防治致命工具固然有效，但防治自殺意念與動機才是根源， 去年有個文章提到，「跳樓的人從來就不是衝動，而活著有時候也只是倖存」，提醒教育部及衛福部，了解兒少死亡原因才能真正防治。
人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，台南市崇明國中的國三學生，在導師的細密班規、會違法轉為記過的計點制度，以及學務主任未徵求學生、家長意願就要求寫自述書的處境下，跳樓自殺；豐原高中的高二學生長期遭到主任教官、學務主任等針對，被浮濫記過、懲處、公開搜查物品，動輒感受到被羞辱的處境下，自縊自殺，但政府遲遲未提出全面改善文化、體制的政策方案。
她說，學校對於兒少自殺案件的初步調查，在程序上或是調查方法上難以具備足夠的嚴謹度，往往將兒少自殺的主因優先歸咎於兒少自身的狀況，例如家庭問題、感情問題、心理問題等；淡化造成兒少困難處境的不利因素，對於校園內的文化、風氣、陋習乃至於兒少死亡前在校內所遭遇的壓力源皆未有調查，更不用說進行實質檢討。
她提到，現行的兒少自殺事件，並沒有常設調查機制，而兒童死因回溯調查則只有針對0至6歲，但幼兒死亡與兒少自殺事件截然不同；校園事件會使用的常見調查如校事會議調查小組、霸凌防治調查小組等機制，偏重於對行為人進行處置，以至於未能注重如何改善校園文化或體制問題，且缺乏問題意識，只能點出表淺問題；即使是針對自殺事件，在公眾的要求下，由主管機關展開非常設的專案調查，專案調查常流於收錄校方自保意見。
馮喬蘭指出，澳洲個案報告作法是各單位以其專業視角出具調查報告，自殺原因則由死因法庭調查認定；側重相關體制問題或執行失靈所造成的不利影響。澳洲、英國針對兒少死因回溯有年度工作報告，由中央政府發布報告範本以及寫作指引；報告內容包含兒少死亡年度統計數據、兒少死亡案件通報數據、兒少死亡案件預防建議等；對於自殺預防建議部分，除對自殺工具進行分析，探究危險性外，如同2國的個案報告，建議方向也側重去除環境、文化、不當對待等不利因子；由各主管機關撰寫，並公告周知。
行政院兒少代表聞英佐表示，現行回溯機制有困境，學校三級輔導機制對學生掌握很差，沒去過輔導室的學生，若自殺，學校難以掌握其自殺動機與原因等，衛福單位離兒少更遠，往往出事後才開始介入；導師不會知道學生心理狀態，學生不相信輔導教師會保密，所以不敢使用第二級輔導機制，再來就是校園以外的安置機構兒少，與後追社工斷聯後，成為社安網漏洞，更難掌握其死因。
針對兒少自殺原因，聞英佐指出，校園文化是很大的因素，曾接獲私校不當管教的陳情，很多私校地處偏遠、帶宗教信仰、兒少需住校等，常常有違反人權的規定，但文化已久，學生又沒有外部資源，往往不敢抵抗、感到絕望；108課綱增加學習壓力，學生不只要學課內的知識，還多了許多課外學習，以培養素養，再加上雙語教育，兒少承擔更多期待與壓力；現今多為雙薪家庭、小家庭，父母忙於工作，導致家庭照顧功能明顯下降，更不用說家內性侵、暴力、父母藥癮、煙癮、酒癮等問題；還有就是政府也難掌握兒少是否遭遇過網路霸凌、性暴力等。
成大公衛學科暨公衛研究所教授呂宗學表示，國外做的是兒童死亡回顧，台灣不應狹隘翻譯為兒少死因回溯分析或調查，兒童死亡回顧有很多內容是檢討行政與資料記錄過程的改善，以及死亡後的關懷與預防措施；兒童死亡回顧著重「可預防性」，不是「揭隱私」與「究責」，不會針對個案特殊性深入探討；目前台灣推動的調查是以行政單位相關例行記錄分享為主，沒有指派專人調查，許多個案常常資訊不足；相關調查建議由衛生機關做起，以自殺防治法先試辦，但仍需要跨局處合作、分享資料。
台大健康行為與社區科學研究所長張書森說，全世界對於兒童死亡回顧最完整、發行全國自殺原因報告的是英國，從2004年兒童法案通過後，經過10多年時間累積具體調查流程，值得台灣參考；兒童死亡後，經地區性的通報、調查，到回顧會議，再到兒童死亡綜覽委員會，最後到國家兒童死亡資料庫。
張書森指出，英國有建立完整表格，除了3個通報表格外，還有20個針對不同主題的表格，進一步蒐集資料，每個死亡個案在48小時內，就要填寫附有基本資料的死亡通報表，開會前的死亡回顧報告表就去除可辨識化的個人資料，僅針對可預防因素做資料蒐集，相關成果會寫成死亡回顧分析表。英國國家兒童死亡資料庫前年首次公布兒少自殺主題報告，回顧2019年4月至2020年3月間91個案例，顯示完整自殺相關因素，包括家庭、人際關係失落、網路、霸凌、學校、酒藥濫用、精神健康、風險行為等等，顯示兒少自殺原因複雜，應避免過度簡化，並提出相關防治建議。
他建議，兒少死亡回顧要有完整的資料蒐集，呈現從個人、家庭、校園、醫療、到社區的風險因子；需要完整、一致、可比較的資料蒐集，包括回顧流程、跨部門參與、資料分析；兒童死亡回顧可呈現校園相關風險因素的盛行率、影響機轉、政策改善方向等；相關調查報告可參考各國公開方式，如英國公開自殺人數、發生率、主要特徵（性別、年齡、地區、社經、族群差異）、相關風險因子、防治建議等。
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