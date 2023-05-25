沒錯就是DB12，Aston MartinDB12正式現身，4.0升V8引擎馬力提升至680匹

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首先恭喜各位都預測到Aston Martin DB11後繼車為DB12，稍早前Aston Martin替DB12掀開面紗，作為DB11後繼車DB12在外型上延續DB11設計風格，但更寬大及重新設計的水箱護罩下氣壩，讓DB12擁有更狂放的氣息。
動力部分DB12很可惜並未有V12引擎，目前僅有提供4.0升V8渦輪引擎，不過在經過調校設定後有著高達680hp最大馬力，峰值扭力也有81.6kgm水準，0～100km/h加速也只要3.8秒即可完成，極速325km/h。各項數據規格與DB11相比不僅有著大幅成長，甚至也比V12引擎的639hp都還要來得強悍。
為了匹配更強大的動力，Aston Martin也替DB12底盤進行調校升級，其中底盤剛性提升7%，另外配置的全新電子懸吊與電子後差速器能提供更快速的反應，變速箱終傳比調整為3.083:1，配置的21吋輪圈重量也較DB11減輕8公斤，最後搭配Michelin Pilot Sport 5 S輪胎提供強大抓地性能。
座艙方面當然也進行全面更新，全新的數位儀表、10.25吋中控螢幕、無線Apple CarPlay/Android Auto與新格局規劃，都讓DB12不論操作或視覺都擁有高科技感受，當然高級皮革用料與 Bowers & Wilkins音響系統也沒缺少。DB12預計今年第三季就會交車，國內方面當然也會在今年現身。