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沒錯就是DB12，Aston MartinDB12正式現身，4.0升V8引擎馬力提升至680匹

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

在此之前各界都認為Aston Martin DB11後繼車應會稱為DB12，近日正式亮相後果不其然就是叫DB12，除了外型有進行調整外，大家還是好奇DB12的動力，而Aston Martin也沒讓人失望，DB12最大馬力大幅提升至680hp。

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首先恭喜各位都預測到Aston Martin DB11後繼車為DB12，稍早前Aston Martin替DB12掀開面紗，作為DB11後繼車DB12在外型上延續DB11設計風格，但更寬大及重新設計的水箱護罩下氣壩，讓DB12擁有更狂放的氣息。

DB12延續DB11設計風格，不過更大的水箱護罩與重新設計的氣壩，營造出更狂放的外觀型。
DB12延續DB11設計風格，不過更大的水箱護罩與重新設計的氣壩，營造出更狂放的外觀型。
動力部分DB12很可惜並未有V12引擎，目前僅有提供4.0升V8渦輪引擎，不過在經過調校設定後有著高達680hp最大馬力，峰值扭力也有81.6kgm水準，0～100km/h加速也只要3.8秒即可完成，極速325km/h。各項數據規格與DB11相比不僅有著大幅成長，甚至也比V12引擎的639hp都還要來得強悍。

為了匹配更強大的動力，Aston Martin也替DB12底盤進行調校升級，其中底盤剛性提升7%，另外配置的全新電子懸吊與電子後差速器能提供更快速的反應，變速箱終傳比調整為3.083:1，配置的21吋輪圈重量也較DB11減輕8公斤，最後搭配Michelin Pilot Sport 5 S輪胎提供強大抓地性能。

目前DB12僅有4.0升V8渦輪引擎動力，但輸出卻有大幅提升來到680hp/81.6kgm。
目前DB12僅有4.0升V8渦輪引擎動力，但輸出卻有大幅提升來到680hp/81.6kgm。
全新電子懸吊與電子後差速器和調整過的終傳比，讓DB12擁有更出色的操控表現。
全新電子懸吊與電子後差速器和調整過的終傳比，讓DB12擁有更出色的操控表現。
配置的21吋輪圈重量較DB11減輕8公斤。
配置的21吋輪圈重量較DB11減輕8公斤。
座艙方面當然也進行全面更新，全新的數位儀表、10.25吋中控螢幕、無線Apple CarPlay/Android Auto與新格局規劃，都讓DB12不論操作或視覺都擁有高科技感受，當然高級皮革用料與 Bowers & Wilkins音響系統也沒缺少。DB12預計今年第三季就會交車，國內方面當然也會在今年現身。

座艙格局也進行全面更新。
座艙格局也進行全面更新。
數位儀表與10.25吋中控螢幕與按鍵規劃，提供豐富且便利的操作感受。
數位儀表與10.25吋中控螢幕與按鍵規劃，提供豐富且便利的操作感受。

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