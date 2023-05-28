水果越甜代表熱量越高？專家戳破「味覺誤區」 酸味可能還比較肥
台灣擁有「水果王國」之美名，市面上能看到各式各樣的水果，而且吃起來都十分香甜可口。然而一些愛吃水果的人常會直觀認為，太甜的水果不能吃太多，因為擔心「熱量太高」。但其實這觀念不全然是對的，《臺北農產》專家就出面揭露「味覺誤區」：水果越甜不代表熱量越高！
記者潘毅/綜合報導
日前《臺北農產》在臉書上發文分享小知識「一般人吃水果，常會陷入誤區，其實水果越甜不代表熱量越高喔」，專家隨後解釋，味覺上的”甜度”，受到水果三種糖類的比例影響，分別是「葡萄糖、果糖以及蔗糖」，而蔗糖則是葡萄糖和果糖的結合體。
而三種糖類的甜度排名則依序為：果糖 >蔗糖 >葡萄糖，舉例來說，「每100g的香蕉和葡萄，因為糖類占比不同，味覺上會產生香蕉比葡萄甜很多的錯覺」，但其實部分較酸的水果，也可能含糖量比很甜的水果還多。
此外許多水果中富含維生素、礦物質、抗氧化物、膳食纖維和水分，是維持人體健康不可或缺的元素，且水果中的 「可溶性纖維」可溶於水，會在消化道裡形成膠狀物，減緩糖分被吸收到血液裡的速度，而長期「可溶性纖維」，可稍微減少低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）的濃度，所以才會有吃水果有益身體健康的說法出現。