▲ 「Gogoro 巷口指南」上線 特搜 300 家必吃美味，試騎、車主享獨家優惠

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即日起至 6/30，拍攝精選合作店家之照片（餐點、招牌、門面等）及「巷口指南」貼紙，上傳照片至個人 Instagram，並加入指定 hashtag，即有機會獲得 Nintendo Switch 《電光紅 / 電光藍 主機》，分享照片越多，獲獎機會就越高。完成 3 間店家「巷口指南」拍照任務，就能前往任一 Gogoro 門市免費領取「Gogoro 小麥環保餐具組」（數量有限，贈完為止）。欲了解詳細活動辦法，請參考活動官網：https://letsgogo.ro/3CbtjIF
從北到南，「Gogoro 巷口指南」私房美食推薦：
印尼辛香家常味：新北 INDO FOOD 印食堂
拋開美式、日式、韓式等常見選項，今天不如嚐嚐印尼菜？印食堂主打簡約工業風，專賣印尼自助家常餐與各式零食雜貨，充滿異國風情。巴東牛肉飯是必吃的印尼招牌料理，由十餘種香料、椰奶炒成醬料，放入軟嫩的牛腩，搭配月桂葉、檸檬葉去腥，以及印尼傳統食物天貝與馬鈴薯條，辛香下飯。
早鳥專供水煎包：台中 新爸水煎包
你吃過內餡注入台中名產辣椒醬的水煎包嗎？新爸水煎包是在地人激推的排隊名店，每天 5:30 開賣，常常 10 點前就售罄，新爸水煎包麵皮酥脆，新鮮的高麗菜、豬肉與辣醬相互交錯，讓人口齒留香。
菜市場內的早午餐：高雄 PAKU PAKU 派庫
在菜市場吃滷肉飯、切仔麵很正常，但你試過在菜市場吃早午餐嗎？鹽埕第一公有市場近年改造新生，在保留傳統韻味的同時，也吸引許多新潮餐飲品牌進駐。來自台南的 PAKU PAKU 派庫以餐車起家，炭烤特餐提供瓜仔肉、雞肉餅、壽喜牛，再配上天然酵種麵包、炙烤蔬菜、穀物優格，帶來滿滿飽足感。