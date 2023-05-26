露營才崛起1年「為何跌落神壇」？眾揭2主因：直接打回原形
還記得大約在一年前左右，身邊一定可以看到不少人都會去露營，然而看看現在，是不是有發現露營的人潮大幅度的減少呢？近日，就有網友討論「去年的時候幾乎每個月都人在露營、爬山，怎現在很像都被取代了？」貼文一出引發廣大迴響，不少人都點破兩大主因為「國境解封」以及「天氣炎熱」造成退燒情況。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「記得前兩年因為疫情和邊境管理，大家都轉往國內休閒為主，其中爬山和露營為大宗，有人幾乎每個月都去露營，但邊境開放後，大家的動態轉往國外跑，爬山和露營少超級多，是不是已經退流行了？」
貼文一出，不少網友紛紛回應「可以出國後，當然直接打回原形啊，只是取代很多人疫情不能出國的方案而已」、「現在直接飛出國就好了，誰跟你露營」、「國外打卡重回兵器譜第一位」、「有稍微退一點，夏天也要到了更少人玩」、「夏天露營會有多熱多克難，需要有很大的熱忱啊」、「當時候很多人在跟風啦，網美露營應該影響最多吧」。
不過，也有人表示「好的露營場地還是排爆，但應該有影響的是網美露營吧，網美都出國了」、「一堆網美去年跟風而已啦，今年國境開放都直接出國了」、「去知名的露營場地還是一位難求，專業在露營的還是沒有退燒」、「週末要去露營位置還是很難訂喔」。