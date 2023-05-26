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玩了一整天已飢腸轆轆，可到飯店內的秋草日式鍋物主題餐廳補充體力祭祭五臟廟，食材堅持嚴選花蓮在地純粹蔬果、肉品入料，最具代表性的七星潭昆布飛魚湯底，精挑花蓮七星潭漁港柴魚、豐濱飛魚一夜干及上等昆布熬煮；還有，豚骨原鄉樹豆湯、剝皮辣椒黃金蜆、川味麻辣香料湯都別具在地特色。同時，主廚選用契作蔬果橫跨花蓮13鄉鎮，有西寶高山高麗菜、吉安香檳芋頭、鳳林栗子南瓜、新城甜玉米等，清爽脆甜的蔬果熬煮後口感綿密鬆軟富含滋味，吃起來清爽無負擔。
店家資訊
遠雄悅來大飯店
地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號
電話：03-812-3999
網址：www.farglory-hotel.com.tw
A.花式春遊住房專案
預訂與入住時間：即日起至6月30日止
專案內容：1泊2食12,500元起，2泊4食23,500元起。
發現主題客房住宿（含早餐、晚餐、悅沐館-手沖咖啡課程和蜂蜜蛋糕DIY手作；或SUP及獨木舟遊程（行程二擇一）。加價:大人每位2,800元、6歲以上（含)未滿12歲兒童每位2,300元。
B.春意相遇住房專案
預訂與入住時間：即日起至6月30日止
專案內容：訂房價格1泊1食8,150元起。山景客房1晚，含英倫自助早餐2客。
※A.B住房專案包含入住期間遠雄海洋公園無限暢遊（須至飯店辦理住宿手續取得門票憑證即可入園）、花蓮車站或機場來回接駁1次。
C.格上租車＋遠雄悅來大飯店菁鑽專案
專案內容：山景客房1晚，含英倫自助早餐2客。贈迎賓水果或花蓮特產。
花蓮車站或機場來回接駁1次及停車全日免費。免費使用室內外游泳池、健身房、三溫暖、桌撞球、WIFI服務。享館內餐飲9折優惠（需加10%服務費）及皮爾沙酒吧調酒飲料買一送一。
菁鑽券使用注意事項：
1.平日每房每晚加價2,000元、小假日每房每晚加價4,000元、假日每房每晚加價5,000元。入住豪華海景客房每房每晚加價$600。如指定入住其他房型，需另付房價差額。
2.農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。
3.平假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。
這篇文章 花蓮旅宿｜遠雄悅來大飯店 自然與體驗結合的五星享受 最早出現於 行遍天下旅遊網