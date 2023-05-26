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花蓮旅宿｜遠雄悅來大飯店　自然與體驗結合的五星享受

花蓮旅宿｜遠雄悅來大飯店　自然與體驗結合的五星享受
花蓮旅宿｜遠雄悅來大飯店　自然與體驗結合的五星享受

行遍天下旅遊網

遠雄海洋公園與遠雄悅來大飯店今年共同邁向20週年慶，歷時2年改裝也正式完工揭幕，將自然與體驗相互結合，創造「老少皆宜、各適其所」的新旅遊提案，以大廳為中心，貼心的將熟齡與親子客房與遊憩空間用南北翼區分開來。

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全館近400間的客房呈現西方與東方韻味融合的設計風格，取樣源自熱帶島嶼與非洲的設計圖騰，完美平衡風格混搭出奢華質感。其中，針對親子旅客嶄新推出的探索客房，獨特的露營帳篷感設計，可像露營一樣自在，但又兼具五星級的服務。房內還配有投影螢幕，全家人可依偎在沙發軟墊上，享受大螢幕帶來的視覺饗宴，大人也可在露台的躺椅吹海風、曬曬日光；孩童在小帳棚玩捉迷藏，各自享受舒適的度假時光。

玩了一整天已飢腸轆轆，可到飯店內的秋草日式鍋物主題餐廳補充體力祭祭五臟廟，食材堅持嚴選花蓮在地純粹蔬果、肉品入料，最具代表性的七星潭昆布飛魚湯底，精挑花蓮七星潭漁港柴魚、豐濱飛魚一夜干及上等昆布熬煮；還有，豚骨原鄉樹豆湯、剝皮辣椒黃金蜆、川味麻辣香料湯都別具在地特色。同時，主廚選用契作蔬果橫跨花蓮13鄉鎮，有西寶高山高麗菜、吉安香檳芋頭、鳳林栗子南瓜、新城甜玉米等，清爽脆甜的蔬果熬煮後口感綿密鬆軟富含滋味，吃起來清爽無負擔。

店家資訊

遠雄悅來大飯店

地址：花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺18號

電話：03-812-3999

網址：www.farglory-hotel.com.tw

A.花式春遊住房專案

預訂與入住時間：即日起至6月30日止

專案內容：1泊2食12,500元起，2泊4食23,500元起。

發現主題客房住宿（含早餐、晚餐、悅沐館-手沖咖啡課程和蜂蜜蛋糕DIY手作；或SUP及獨木舟遊程（行程二擇一）。加價:大人每位2,800元、6歲以上（含)未滿12歲兒童每位2,300元。

B.春意相遇住房專案

預訂與入住時間：即日起至6月30日止

專案內容：訂房價格1泊1食8,150元起。山景客房1晚，含英倫自助早餐2客。

※A.B住房專案包含入住期間遠雄海洋公園無限暢遊（須至飯店辦理住宿手續取得門票憑證即可入園）、花蓮車站或機場來回接駁1次。

C.格上租車＋遠雄悅來大飯店菁鑽專案

專案內容：山景客房1晚，含英倫自助早餐2客。贈迎賓水果或花蓮特產。

花蓮車站或機場來回接駁1次及停車全日免費。免費使用室內外游泳池、健身房、三溫暖、桌撞球、WIFI服務。享館內餐飲9折優惠（需加10%服務費）及皮爾沙酒吧調酒飲料買一送一。

菁鑽券使用注意事項：

1.平日每房每晚加價2,000元、小假日每房每晚加價4,000元、假日每房每晚加價5,000元。入住豪華海景客房每房每晚加價$600。如指定入住其他房型，需另付房價差額。

2.農曆春節期間得依本券票面金額視同現金折抵並補足當日售價差額。

3.平假日定義及展期（節慶）活動使用方式，請參閱飯店行事曆或官網公告。

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