特企／2023 Let’s Jump萬歲堅果盃跳繩賽　5／28松菸熱情開跳

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萬歲牌長期以來對於推廣孩子的運動與健康不遺餘力，在今年度學期初更結合中華民國跳繩健身協會一同至銘傳國小、新店國小、北市立大附小、葫蘆國小、南郭國小等16所國小，與共計超過5000名孩童一起體驗競速型跳繩、花式型跳繩與多人團體跳繩等活動，而今年首次舉辦的「Let’s Jump！ 萬歲堅果盃跳繩賽」更是推出後即獲得全台國小熱烈迴響，短短2個月就吸引全台近800位國小跳繩好手報名參加，在比賽日展現熱情與平常練習的成果。
「Let’s Jump！萬歲堅果盃跳繩賽」除了緊張刺激的個人、團體計時計次賽，小小選手們亦帶來個人與團體的花式跳繩表演賽，現場周圍更規劃一系列與「跳躍」相關的親子闖關活動，在熱情參與活動之外，萬歲牌推廣孩童補鈣的重要性，場邊特別規劃骨質密度（BMD）的檢測，現場即可量測骨質狀況，家長們可透過檢測結果更瞭解孩子的骨質概況並調整平時的營養的攝取比例、增加運動強健骨骼發育。現場各個闖關活動讓家長跟孩子在集章過程增進親子關係，完成所有關卡更可以抽任天堂Switch、兒童智慧手錶等好禮。同時即將代表台灣赴美競賽花式跳繩的簡子翔等選手們也在現場邀請民眾一起體驗多人跳繩的限時挑戰，多項賽事與精彩活動讓現場宛如嘉年華會般熱鬧、歡樂，讓孩童們在開心跳躍的同時也可以健康成長，一起Viva Everyday！