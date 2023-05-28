▲ 2023 福特六和家庭日 見證在台深耕 50 年里程碑

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過去50年，福特六和發揮與產業共好的精神，攜手眾多汽車業夥伴，一步一腳印貢獻並見證台灣汽車產業發展，亦從整車外銷和在地生產的頂尖實力放眼全世界，開創台灣汽車產業的榮光。福特六和與時俱進，持續將Ford新車導入台灣市場的同時，以智慧製造優化新車製程，實現優異產品品質，以高效率滿足少量多樣化的台灣市場需求，並在對接消費者的第一線攜手全台經銷夥伴，持續擴展及升級服務據點之服務能量及品質，帶來精進的品牌體驗。
福特六和汽車董事長許智樂表示：「福特六和汽車在所有員工努力打拼，政府部會、產業供應鏈及經銷夥伴的支持下，半世紀以來深耕茁壯，並且成功為台灣社會創造多方價值和經濟產值，我們為大家共同努力耕耘的成果驕傲，也期待產業共好永續繁榮。」
身為「移動服務提供者」，福特六和發揮與社會共好的精神，致力善盡企業社會責任。長年與為台灣而教教育基金會（Teach For Taiwan）、靖娟兒童安全文教基金會、台灣微光行動協會等非營利組織合作，並且每年在Ford全球關懷月規劃系列志工參與公益活動，投入的領域跨足偏鄉遠距教學之移動安全、兒童交通安全教育推廣及偏鄉長者接送移動服務等，以品牌之力協助公益夥伴實踐理念和目標，傳遞善的力量至台灣每個角落。
福特六和持續傾聽台灣消費者聲音，不斷優化豐富產品陣容，從1973年推出第一輛「Cortina跑天下」開始，到「Granada千里馬」、「Laser全壘打」、「Liata你愛他」等經典車款，大幅提升了民眾的移動便利性，不僅為台灣汽車產業帶來深遠影響，在台灣經濟起飛的時代，更成為許多民眾人生的第一輛車，伴隨著闔家共同享有的美好旅程。近年，憑藉傑出產品本質及精進的製造實力，在台生產的New Ford Focus及New Ford Kuga也受到消費者肯定，創造優異的銷售實績，延續了福特六和在台灣車市的熱絡榮景。
隨著房車到休旅車在全球市場的消長，以及各國政府揭櫫淨零碳排目標所帶來的新能源車浪潮，Ford積極佈局電動車策略並挹注資源，陸續推出多款車壇矚目的純電車款，其中集結品牌科技底蘊，並完美融合「燃油跑車」與「電動SUV」雙重優勢的純電性能休旅—Mustang Mach-E，在福特六和導入下，將於2023年下半年正式首演，以首款Ford純電車款啟動在台灣的全新世代，福特六和並透過未來共好的理念，在持續以新車科技饗宴台灣消費者的同時，也致力潔淨的移動體驗與環境永續，將綠色移動融入城市低碳生活，為更長遠的在台發展開創新氣象。