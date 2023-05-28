土耳其總統決選開跑　伊斯坦堡現短暫排隊投票潮

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土耳其14日的首輪選舉投票率超過88%，當天曾出現投票所天花板掉落砸傷民眾、選民於投票所內心臟病發逝世等情形；今天各地投票狀況相對順利，反倒是有民眾穿蜘蛛人緊身衣或一身鄂圖曼士兵軍服現身投票所，吸引眾人目光。
伊斯坦堡潘迪克（Pendik）一處保守投票區越趨近中午，人潮越多。19歲的民眾歐塞爾（Hamza özer）對中央社表示自己力挺總統，因為「艾爾段盡力去做」。
學生歐然齊（Öğrenci）也支持總統，原因是艾爾段「讓土耳其更耀眼，居世界領導地位」。在艾爾段治下，土耳其也自行研發無人機、車，越來越強大。
皮革工程師幕漢迪斯（Deri Mühendis）則認為基里達歐魯能讓土耳其的民主更偉大。談到這次選舉最熱的移民去留議題時，幕漢迪斯指自己是人道主義者，「但是這些難民在土耳其不受控，很多人非法入境，連身分都沒有，也未融入土耳其社會」。
海外選民方面，歐洲各地的投票站於本週稍早關閉，選票將存放在土耳其商會，今天運回安卡拉與境內選票一同計算。
土耳其在歐陸有約340萬名具投票資格的僑民，人數以德國及法國僑民居冠，選民分別為150萬及40萬人。英國「衛報」（The Guardian）26日報導，德國、法國、荷蘭及比利時等擁有數十年歷史的土耳其社群多挺艾爾段。
法裔土耳其作家科曲（Claire Koç）指出，「你人住在國外，不會受國內事件太大的影響，但你感覺更親近母國，而不是現居國，容易投給支持你的宗教及民族身分的人」。
在歐洲較小、較新的土耳其社群中，土耳其僑胞立場則與老社群截然不同。波羅的海國家今年首度為土耳其僑胞開放投票站，當地社群就相當支持基里達歐魯。
例如，首輪投票顯示，基里達歐在立陶宛獲得80%的選票。當地第一代土耳其移民通常更年輕，更可能受過大學教育，而且立場普遍支持歐洲。
愛沙尼亞有91%的土耳其僑民投票支持基里達歐魯，波蘭則有85%。英國約有13萬來自土耳其的移民，其中多屬土耳其裔賽普勒斯人、宗教少數派阿列維（Alevi）或庫德族。艾爾段在此僅拿下18%的選票。瑞典則有53%土耳其僑民支持基里達歐魯，44%投給艾爾段。
儘管土耳其正面臨1990年代以來最嚴重的經濟危機，艾爾段在第一輪投票仍有強勁表現。政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）評估，艾爾段今天再次勝出的機率高達8成。
土耳其新聞網站PolitikYol專欄作家登薩（Arda Tunca）也不看好在野陣營能逆轉勝，他19日告訴美國財經媒體CNBC，艾爾段的正義發展黨（AK Party）已於14日國會選舉中拿下多數。艾爾段的優勢在於能說服選民基里達歐魯如果當家，將成為跛腳總統，不利施政效率。（編輯：周永捷）1120528