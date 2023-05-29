2023新銳設計展 崑山科大攜手復興商工 奠定藝術設計新基石

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台南市政府、崑山科大與復興商工三方合作舉辦這次的展覽，透過新銳藝術與潮流時尚設計結合，展現台灣青年的藝術設計及創意實力，並培養國家未來的藝術人才。台南市長黃偉哲親臨現場鼓勵學生，崑山科大校長李天祥與復興商工校長陳效宗也帶領校內主管，一起為學生打氣。「復興人像速寫隊」則駐點現場為貴賓進行人像描繪，展現精湛的速寫能力，學生也致贈市長黃偉哲本人的特寫肖像。
崑山科大由視覺傳達設計系攜手空間設計系共同展出，視傳系校友去年為台灣拿下第一座葛萊美最佳唱片裝幀設計獎，充分展現其獨特的設計教育視野與專業高度，此次展覽則安排展出學生近3年的成果，其中可分為課程模組精選、國內外競賽獲獎作品、產官學計畫案成果、社會設計議題等共167件優質作品，並彙整成19張大圖呈現展出。另增設了實體展出區，其內容包含了今年剛獲得荷蘭INDIGO設計獎金獎及銀獎作品、青春設計節視覺傳達設計類評審團獎、金點新秀設計獎傳達設計類得獎作品以及崑大視傳系自2004年至今的畢製專題專刊設計展示。
空設系則展示一至三年級的設計課數件成果，及今年獲得青春設計節建築與空間設計類評審團獎畢業製作作品。此外，復興商工該次展出類別包括油畫、水彩、水墨、視覺設計、產品設計、空間設計等，展示高職生的技職專業與魅力。
崑山科大校長李天祥表示，該校創意媒體學院與復興商工於今年建立起跨校藝術與設計教學展覽聯盟關係，為兩校的專業合作奠定劃時代的新基石，同時也彰顯兩校在藝術與設計專業教學的優質成果。此次展覽崑科大展出榮獲國內外競賽諸多獎項的得獎作品，很高興也很榮幸能與復興商工諸多年輕優秀的設計新銳一起展出，共同分享給大家，也為兩校在藝術和設計專業的交流創造一個新的里程碑。
「2023 新銳藝術 X 潮流時尚設計展」自5月30日展至6月2日，每日上午9點至下午5點，台南市政府永華市政中心二樓中庭，歡迎各界蒞臨觀賞，感受技職教育的專業成果與登上世界舞台的設計視野