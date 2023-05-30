【試駕】無視石頭、泥濘越野路，Audi quattro如履平地輕易征服

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關於Audi相信有不少人有酷炫的燈組造型與充滿科技氛圍的座艙的認知與印象，確實，這也是Audi新世代車型產品一大特色亮點，但其實Audi真正擅長的是quattro四輪驅動系統，早在1980年就已推出的quattro四輪驅動系統，經過40年的進步至今已有著爐火純青強大的性能，正所謂真說不練假把戲，因此Audi近日就在麗寶越野場舉辦越野駕馭活動，展現象徵Audi品牌精神quattro的實力。
此次越野活動Audi也準備Q3、Q5、Q7、Q8與e-tron等各種級距與不同動力系統的休旅車款，而場地則規劃四種越野關卡。Audi Q系列休旅車除有搭載quattro系統外亦提供越野模式供使用，因此在出發前就先將模式切至越野狀態。首先一開始當然不會是險惡環境，顛頗碎石的路面對Audi quattro系統來說僅是開胃菜而已，雖路面環境不算險峻，但從中可以感受到不管是Q8甚至Q3於此關卡都沒有明顯的起伏晃動有著良好的穩定度。
通過碎石路後緊接著就是泥濘路段，在此若無良好的驅動力就會顯得有些吃緊，當然這對於Audi quattro依舊也是輕易通過。隨後面對的就是坡度與高度都有一定程度的上下坡關卡，該關卡也不算太難，唯一需克服的反倒人駕駛者心理層面，因當車輛爬至坡道最高點時，在無法看見前方路況時恐懼便油然而生。然而這一切其實是多慮的，透過360度環景系統即能提供駕駛清晰的前方路況，接著下坡也不需踩著煞車不放，陡坡緩降系統會以時速5km/h帶領車輛緩慢駛至平地。
關卡挑戰尚未結束，相較於一開始的泥濘道路，此處的高低水坑路面就顯得更加困難，在不知水深和坑洞情況下，Audi Q系列和e-tron不僅可以快速通過，其搭載的quattro四輪驅動系統更讓車輛如履平地般安穩沒有任何打滑與拉扯，甚至下一趟還會想要試著加快速度進一步挑戰，另一方面也為讓攝影師拍到水花濺起的畫面。
最後本次活動的關卡也是最令人期待的項目，與方才上下坡相比，此45度且超高的陡坡根本是大魔王關卡，不論在下面往上或從上往下看都令人感到一陣麻麻。坐在車上未知路況而生的恐懼感比先前更加嚴重，但透過路線、360度環景與陡坡緩降系統，加上quattro四輪驅動系統輔助縱使一輪懸空也依舊輕鬆完成挑戰。
經過此次越野體驗對Audi quattro四輪驅動系統有更進一步的認識，原來於一般道路上除提供穩定的循跡性與操控表現，於越野路段透過各項系統輔助，更能協助駕駛輕鬆攻克崎嶇環境。