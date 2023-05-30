台電地下電纜故障　 三井Lalaport及附近1400戶突然停電

十分瀑布夏季延長開放　拉長賞瀑逛美景時光

▲有「台版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布公園將於6月至9月間延長開放時間。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲有「台版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布公園將於6月至9月間延長開放時間。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）

記者吳嘉億／新北報導

隨著夏令時節到來，白日時段拉長，新北市政府觀光旅遊局今（30）日發布新聞稿表示，將於6月至9月間延長「十分瀑布公園」開放時間1小時，自早上9時開放入園，將原先閉園時間的下午5時往後調整到下午6時，下午5時30分為最後入園時間，讓民眾能有更多的時間遊覽十分瀑布美麗風光與附近景點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新聞稿指出，十分瀑布是全台最大型的垂簾型瀑布，素有「台灣尼加拉瀑布」美稱，因瀑布水氣氤氳，偶爾空氣中的小水滴在恰好的光線照射下，產生美麗的彩虹斜掛於瀑布或水潭，還獲得「彩虹淵」的美名，深受國內外旅客喜愛。

要觀賞十分瀑布的民眾可從「十分遊客中心」前的道路通往「十分友善步道」，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客亦能在家人、朋友的陪同下順利進入，讓民眾能更輕易接觸大自然。

另外也可繞至「十分遊客中心」後方，經步行「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」等2座吊橋進入園區，其中「觀瀑吊橋」位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是「眼鏡洞瀑布」，由基隆河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的岩層，形成兩處凹洞造形如眼鏡而得名。

▲觀瀑吊橋可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲觀瀑吊橋可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
新北市政府觀光旅遊局表示，觀賞完瀑布後還可前往「十分車站」，周邊除了有熱鬧的老街外，「火車門前過」風貌也是十分老街的獨特風景，當平溪線火車通過比鄰的民宅時，遊客可在兩旁觀賞火車進站及離站，也是1986年由侯孝賢導演所指導《戀戀風塵》電影中，青梅竹馬準備離鄉背井的影像取景之處。

▲「火車門前過」風貌是十分老街的獨特風景。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
▲「火車門前過」風貌是十分老街的獨特風景。（圖 ／新北市政府觀光旅遊局提供）
平溪線鐵路沿線車站是人文與自然相互結合的世外桃源，逛完十分老街搭乘火車可抵達平溪線終點，是以日式木造結構且被列為古蹟的「菁桐車站」，在菁桐車站旁歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，是遊客最愛打卡的場景之一，更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

新北龍舟賽點睛祭江祈福　侯友宜：端午節是兩岸同文同種的風俗

6月8日政大學生座談強青年票？侯友宜：有責任跟青年朋友溝通

侯友宜7月提完整核能選項論述　反問賴清德要把國人帶到甚麼方向

民調再降黨內恐換柱聲浪再起？侯友宜：一定會同心齊力、團結面對

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀