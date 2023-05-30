十分瀑布夏季延長開放　拉長賞瀑逛美景時光

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要觀賞十分瀑布的民眾可從「十分遊客中心」前的道路通往「十分友善步道」，步行15分鐘即可抵達園區，友善步道以平緩的坡道取代階梯，乘坐輪椅的遊客亦能在家人、朋友的陪同下順利進入，讓民眾能更輕易接觸大自然。
另外也可繞至「十分遊客中心」後方，經步行「四廣潭吊橋」、「觀瀑吊橋」等2座吊橋進入園區，其中「觀瀑吊橋」位於基隆河與月桃寮溪的交會處，常可觀賞到火車自吊橋邊經過的景象，也是平溪唯一與支線火車平行的吊橋，而在橋下即是「眼鏡洞瀑布」，由基隆河水衝擊侵蝕了岩壁中較軟的岩層，形成兩處凹洞造形如眼鏡而得名。
新北市政府觀光旅遊局表示，觀賞完瀑布後還可前往「十分車站」，周邊除了有熱鬧的老街外，「火車門前過」風貌也是十分老街的獨特風景，當平溪線火車通過比鄰的民宅時，遊客可在兩旁觀賞火車進站及離站，也是1986年由侯孝賢導演所指導《戀戀風塵》電影中，青梅竹馬準備離鄉背井的影像取景之處。
平溪線鐵路沿線車站是人文與自然相互結合的世外桃源，逛完十分老街搭乘火車可抵達平溪線終點，是以日式木造結構且被列為古蹟的「菁桐車站」，在菁桐車站旁歷史悠久的選洗煤場遺址佇立在鐵道旁，當火車駛過時帶來濃濃的鐵軌懷舊風情，是遊客最愛打卡的場景之一，更多旅遊資訊請上新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。