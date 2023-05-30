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國內近百萬人飲酒過度！小心「肝病3部曲」　3肝癌高風險群應定期篩檢

國內近百萬人飲酒過度！小心「肝病3部曲」　3肝癌高風險群應定期篩檢
國內近百萬人飲酒過度！小心「肝病3部曲」　3肝癌高風險群應定期篩檢

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據衛福部資料顯示，我國約有近850萬的飲酒人口，其中多達100萬人有過度飲酒的「暴飲」情形，且國內大學生飲酒率高達44%。負責代謝酒精的肝臟，可能會因為經常性飲酒而使「肝病三部曲」慢性肝炎、肝硬化、肝癌的發生機率增加。

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其中，肝癌長年位居國人十大癌症死因第2名，每年又有逾萬人罹病，是需被重視的健康議題。台北榮民總醫學腫瘤醫學部陳三奇醫師提醒，3高風險群應定期篩追蹤。

肝癌早期症狀不明顯　3高風險群應定期篩檢

肝癌好發年齡為20－50歲，早期症狀不明顯，因此，多數患者直到晚期症狀（如：上腹部疼痛、食慾不振、腹脹、體重減輕、血便、黃疸、急性腹痛等）出現，才意識到身體出了問題。

陳三奇醫師表示，當酒精、B肝病毒、C肝病毒等重要風險因子引發肝癌前，往往會先有一段慢性肝炎期，經過數次肝炎發作後，肝臟纖維化形成肝硬化，才慢慢形成癌症，但由於肝臟沒有痛覺神經，因此多數患者都未曾發覺。

醫師指出，臨床上約有40%患者確診時已為中晚期肝癌，直到有感時已經無力回天，治療上也會遇到比較多困難，因此提醒以下高風險群，應定期篩檢追蹤，包含：

  • 經常飲酒
  • 家中有病史
  • B、C肝帶原者
此外，研究指出，民眾若有酗酒習慣者引發肝病的危險性會比一般人高出至多20％，而肝病帶原者若長期過量飲酒，死於肝癌的危險性更較常人高出數十倍。因此，戒酒、適量飲酒也是相當重要的。

晚期仍有治療希望　應戒酒、配合治療

而肝癌晚期的患者也不需要太過絕望，隨著醫療科技的進步，許多治療方式出現也使晚期肝癌患者有機會延長存活期、翻轉人生。

像陳三奇醫師就分享到，過去臨床上曾有一名B肝帶原患者，因工作有飲酒習慣，40歲左右確診晚期肝癌，對正值事業高峰的他來說是一大打擊，先使用標靶藥物治療後，癌細胞指數仍持續上升，與病患討論後，決定嘗試免疫+免疫的合併療法，成功縮小腫瘤，後續追蹤也未有復發狀況。

醫師也提到臨床試驗中，於先前經標靶藥物治療後的肝細胞癌病人，二線使用免疫合併療法治療後，約有50%的患者可以將存活期延長到近2年，與過去數據相比可說是大幅的進步，此外，治療副作用相較較輕，患者能維持更好的生活品質。

現在肝癌治療已有多元發展，晚期肝癌也有許多方法可以治療，病患應與醫師討論選擇適合自己的治療方式，並戒除酒精等危險因子，改善病況、延長存活期。

健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57974

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