國內近百萬人飲酒過度！小心「肝病3部曲」　3肝癌高風險群應定期篩檢

我是廣告 請繼續往下閱讀
肝癌早期症狀不明顯 3高風險群應定期篩檢肝癌好發年齡為20－50歲，早期症狀不明顯，因此，多數患者直到晚期症狀（如：上腹部疼痛、食慾不振、腹脹、體重減輕、血便、黃疸、急性腹痛等）出現，才意識到身體出了問題。
陳三奇醫師表示，當酒精、B肝病毒、C肝病毒等重要風險因子引發肝癌前，往往會先有一段慢性肝炎期，經過數次肝炎發作後，肝臟纖維化形成肝硬化，才慢慢形成癌症，但由於肝臟沒有痛覺神經，因此多數患者都未曾發覺。
醫師指出，臨床上約有40%患者確診時已為中晚期肝癌，直到有感時已經無力回天，治療上也會遇到比較多困難，因此提醒以下高風險群，應定期篩檢追蹤，包含：
- 經常飲酒
- 家中有病史
- B、C肝帶原者
晚期仍有治療希望 應戒酒、配合治療而肝癌晚期的患者也不需要太過絕望，隨著醫療科技的進步，許多治療方式出現也使晚期肝癌患者有機會延長存活期、翻轉人生。
像陳三奇醫師就分享到，過去臨床上曾有一名B肝帶原患者，因工作有飲酒習慣，40歲左右確診晚期肝癌，對正值事業高峰的他來說是一大打擊，先使用標靶藥物治療後，癌細胞指數仍持續上升，與病患討論後，決定嘗試免疫+免疫的合併療法，成功縮小腫瘤，後續追蹤也未有復發狀況。
醫師也提到臨床試驗中，於先前經標靶藥物治療後的肝細胞癌病人，二線使用免疫合併療法治療後，約有50%的患者可以將存活期延長到近2年，與過去數據相比可說是大幅的進步，此外，治療副作用相較較輕，患者能維持更好的生活品質。
現在肝癌治療已有多元發展，晚期肝癌也有許多方法可以治療，病患應與醫師討論選擇適合自己的治療方式，並戒除酒精等危險因子，改善病況、延長存活期。
健康醫療網提醒您：飲酒過量有害健康！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57974
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw