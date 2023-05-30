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致力研究飲茶的科學研究和中草藥有效成分及機制的專家曾志正提及，烏龍茶與普洱茶兩款和其他台灣常見茶種，富含 5 %咖啡因及總合約 20% 的兒茶素，但各自擁有不一樣的好處，可以根據自已身體的狀態來調整這兩款茶的飲用量。
烏龍茶特有成分可抗老化
烏龍茶含特有成分「茶飢素」（teaghrelin）可藉由仿效人體荷爾蒙「飢餓素」（ghrelin），結合其接受器來啟動多項生理與代謝功能，達到提升生理機能的強身效果。
曾志正指出，飢餓素是人體重要的荷爾蒙，調控其他荷爾蒙，例如，生長激素、胰島素等，來執行人體許多重要生理與代謝功能，但如果隨著年紀漸長，飢餓素的分泌量漸少，許多老化現象漸漸出現。
因此，飲用含茶飢素的烏龍茶，可以藉由啟動飢餓素接受器來代替執行其負責的生理功能，達到品茗老饕們宣稱的抗老化、強身的功效，而至也有助於減緩帕金森氏病。
喝烏龍茶延緩巴金森氏病
中興大學獸醫學系副主任陳文英教授指導博士生卓千棻進行的動物試驗成果顯示，帕金森氏症老鼠模式試驗中，茶飢素可以藉由移除與更新腦細胞內受損的粒線體來供應腦部細胞正常訊號傳遞所需的能量，達到減緩帕金森氏症。
不只如此肌少症老鼠模式試驗中，餵食茶飢素可以提升肌肉合成、減緩肌肉降解，有效減緩肌少症。此兩項成果提供科學論證，讓茶飢素或含茶飢素的烏龍茶飲可運用在年長者的日常醫療保健。
普洱茶含消脂素可抗病毒
普洱茶富含「消脂素」（strictinin），具有抗病毒、抗菌等功能，達到抵禦外來病源的防身效果。中興大學微生物暨公共衛生學研究所所長徐維莉，更以乙型冠狀病毒的鼠肝炎病毒做試驗，證實消脂素可以有效抑制乙型冠狀病毒。
徐維莉推測，消脂素具有廣效非專一性的病毒抑制活性，對各式套膜蛋白包裹的病毒均有相當好的抑制效果。其中消脂素常以微量成分（遠低於 1 %） 普遍存在於植物中，但普洱茶樹根據不同地區所含的樹種消脂素含量差異甚大。
脂素常含量經常約占 2 % 至 5 %，少數品系可以高過 10 %，取代兒茶素成為最主要的多酚成分。因此，普洱茶可視為獲取天然消脂素最重要的來源，也常常被視為草藥的主要功效成分。
文／謝承恩 圖／巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 烏龍茶與普洱茶哪個好？專家解答：喝對了抗病毒、巴金森氏病都有效