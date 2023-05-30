渾然不知！50年老菸槍2心臟病罕見同時發生　靠微創救命

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「腹主動脈瘤破裂」存活率不到兩成 微創手術適合長者亞洲大學附屬醫院心臟血管外科醫師黃俊晟形容「有如體內同時放了兩顆未爆彈」，何時引爆完全難以預測，且腹主動脈瘤一旦破裂，存活率恐不到兩成，是十分致命的腹部急症，絲毫不能輕忽，經溝通後，考量患者年事已高，建議採用「微創主動脈覆膜支架手術」，術後三天患者即康復出院，目前穩定恢復中，由於手術傷口僅約3-5公分甚至更小，有助於降低手術負擔及縮短術後恢復時間，對長者而言是一大福音。
微創主動脈覆膜支架手術 阻絕血液供應瘤體養分黃俊晟指出，「微創主動脈覆膜支架手術」，會先在雙大腿腹股溝做兩個小切口(也可選擇自費無切口自動縫合器)，再將導絲延伸到主動脈弓剝離處以及腹主動脈瘤體位置，分別置放2支及3支覆膜支架，前者可讓主動脈的血液在主動脈支架裡流動，不會再繼續灌入內膜假腔裂孔，後者則是阻絕血液繼續供應瘤體養分，一旦瘤體沒有血液流動就會逐漸變小。
腹部與心臟同步跳動 應警覺就醫診治黃俊晟也強調，一般來說，主動脈剝離或腹主動脈瘤幾乎沒有任何預兆，但前者發作時會有刀割撕裂般的胸、背痛，後者則會摸到凸出血管或出現痛感，萬一遭意外撞擊，恐會導致血管破裂大量出血，併發休克及其他器官衰竭，「致死率將近7成」。提醒如有腰背痛、腹痛，或腹部出現與心臟同步跳動的搏動，也應立即就醫檢查，防患於未然。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57983
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