WHO調查： 每6人就1人不孕！　婦科醫籲「做1事」少走冤枉路

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預先檢視自我身體狀況 為求子之路準備雙和醫院婦產科暨生殖醫學中心負責人許越涵建議，不論當下是否有結婚或生子壓力，男性或女性朋友都可前往生殖醫學門診進行備孕諮詢與相關檢查，女性朋友可從陰道超音波（未有性行為者可進行腹部超音波）、血液賀爾蒙及卵巢庫存量、輸卵管或子宮鏡等檢查著手；男性朋友則可進行精液分析，了解精蟲數量、型態、活動力及液化時間等，或是檢查是否有勃起障礙、逆行性射精、輸精管阻塞及精索靜脈曲張等問題。從檢視自我身體狀況的角度出發，才能替未來懷孕做準備，求子之路也會更順遂。
多種因素造成不孕 卵巢因素居第二原因至於導致不孕的原因，根據調查，以多種因素占比達32.6%最高，其次則是卵巢因素，占比為31.6%，而男性因素占比則為9.5%。許越涵醫師認為，從精卵結合、胚胎成功著床到順利度過孕期，整個妊娠充滿諸多變數，不只是年齡因素，也有許多環境因子或是壓力等不明因素影響，在尋求專業醫療人員協助外，夫妻間也該以正確的心態來共同面對。
年紀增長自然受孕率降 人工生殖治療成關鍵年紀一直是女性朋友在生育上的最大挑戰。許越涵醫師指出，隨著年齡增長，不僅自然受孕的機率會降低，流產的機率也隨之攀升；根據研究報告，女性自然受孕率，在25歲左右高達7至8成，但隨著年紀增長，自然受孕率將逐年下滑，到35歲後，可能只剩下2至3成；而在人工生殖治療，如人工授精或是試管嬰兒（IVF）等療程，年紀也是左右懷孕成功及活產的重要關鍵。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57984
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