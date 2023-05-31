不斷更新／瑪娃颱風還沒脫離！今天最接近台灣 風雨將劇烈影響
中度颱風「瑪娃」仍在台灣東部海域，未來幾個小時的路徑持續朝北前進，中央氣象局示警，今（31）日是瑪娃颱風最靠近台灣的時段，北部山區和宜蘭要留意局部大雨或豪雨，中南部地區在午後也因為「對流發展旺盛」和「颱風外圍環流」，會有短時間較大的雨勢，各縣市沿海地區的風力較強、浪也較高，最新影響請持續鎖定《NOWnews今日新聞》颱風動態文字不斷更新。
記者張志浩/綜合報導
針對瑪娃的動態，氣象局表示，由於缺乏引導氣流，移動速度較慢，因此持續發布「海上警報」。氣象局將在今日8時40分、11時40分、14時40分、17時40分、20時40分對瑪娃颱風進行最新動態說明，《NOWnews今日新聞》也將同步直播。
🟡瑪娃颱風過最新動態（待更新）
🟡大雨特報情況
颱風外圍環流影響，今日有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨及強陣風。警戒範圍：宜蘭、台中山區。
🟡颱風假情況
📍台東縣「蘭嶼鄉、綠島」，因平均風力及陣風，已達停班停課標準，有影響安全之虞，因此今天（5月31日）停班停課。（相關新聞）
🟡瑪娃颱風過去動態
📍瑪娃颱風「路徑慢慢偏東」！明晚海警有望解除 2區還要嚴防大雨（點此連結）
📍瑪娃颱風不來了？路徑開始「偏離台灣」 海上警報最快明晚解除（點此連結）
📍瑪娃颱風強度略減！今天「雨越晚越大」 最靠近台灣時間點出爐（點此連結）
🟡瑪娃颱風周邊話題
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