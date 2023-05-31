番茄生吃或熟食？ 茄紅素護心又抗癌　「這樣吃」效果佳

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▲ 曾依田建議，小番茄可生吃，大番茄則可熟食。（示意圖／123RF）
曾依田在臉書粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》發文指出，番茄含有豐富的茄紅素，不僅是脂溶性且穩定的營養素，還具有很強的抗氧化能力，可預防低密度脂蛋白氧化、避免血管動脈硬化、降低心血管疾病發生，清除自由基的能力更是β-胡蘿蔔素的2倍、維生素E的100倍，有助於減緩皮膚老化傷害、降低黑色素形成。此外，1999年美國研究統計，多吃番茄的人，平均罹癌率可降低4成，這是因為茄紅素能抑制癌細胞生長與擴散，同時降低罹患乳癌、攝護腺癌、大腸癌、直腸癌的風險。
曾依田提到，加熱會使番茄的細胞壁和纖維軟化，幫助茄紅素釋放，但番茄中其他的營養，如維生素C、植化素等會因高温而流失，而生吃番茄只能保留維生素C、植化素等不耐熱的營養素，未經加熱的茄紅素則較難被吸收。
對此，曾依田建議，若想要最大限度吸收番茄的營養，可生吃屬於水果的小番茄、熟食屬於蔬菜的大番茄，並在料理時將番茄切碎，破壞細胞壁促進營養物質釋放，也可直接食用低鈉的番茄罐頭，以及搭配油脂烹調，幫助小腸吸收茄紅素，其中番茄莎莎醬、羅宋湯等都是很好的吃法。
本文經營養師曾依田臉書粉專《營養食事Ms.E10-營養師依田》授權報導
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