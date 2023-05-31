免費行車健檢還能抽大獎！NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」活動開跑

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隨著新冠肺炎疫情持續趨緩，時序也即將進入夏季高溫炙熱的天氣，裕隆日產汽車提醒車主，用車前記得檢查車輛狀況確保行車安全，並自6月1日起至7月31日止推出NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動(註)，提供NISSAN車主免費行車健檢服務，包含空調冷卻系統、視野安全、引擎底盤、輪胎電瓶、煞車系統等總計35項車輛安全與舒適項目檢查，為車主在炎炎夏日中更輕鬆地維護愛車。
NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動提供愛車空調冷卻系統保養及空調防疫抗菌優惠套餐、輪胎電瓶等多項零配件特惠價，以及紅利點數加價購優惠活動，換購輪胎再享紅利點數折抵優惠，最高可折抵1,200元。
NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動期間，凡預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿3,000元者，即贈送「NISSAN野餐保溫提袋」乙份，限量72,000份，贈完為止；回廠消費滿5,000元者可參加「500元電子保修抵用券」抽獎活動，共將抽出1,000名幸運車主；預約且準時履約回廠定期保養消費滿8,000元者，可再參加「前擋鍍膜體驗劵」(最高價值1,340元)抽獎活動，共將抽出100名幸運車主。
玉山銀行NISSAN聯名卡也推出單筆刷卡滿額贈「電子保修抵用券」，回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」；活動期間回NISSAN服務廠，單筆刷卡消費只要滿千還有機會抽「雲品酒店住宿抵用券」(價值11,500元)。
NISSAN將持續秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，以最專業的技術及最優質的服務，協助所有車主確保行車平安順利，讓所有NISSAN車主都能在疫情過後安心駕車暢遊，相關活動詳情及服務據點請洽NISSAN服務專線 0800-088888或至活動網站：https://new.nissan.com.tw/nissan/owners/news/flash/983查詢。