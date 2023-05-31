Toyota Yaris動力提升 增加30%加速再進步

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Toyota品牌當中的小型車代表Yaris擁有優異的銷售表現，雖然動力並不是他主打的項目，但憑藉的良好的油耗表現加上可愛的外型，對於年輕人來說相當具有吸引力，現在歐規版本推出全新年式，擁有Hybrid 130全新動力，採用與過去Hybrid 115一樣的1.5升引擎，不過運用了動力更大的電動馬達以及變速箱將最大馬力提高到130匹，同時扭力也從本來的14.4公斤米提高到18.8公斤米，扭力部分成長約31%，這樣的增加幅度相當驚人，也讓加速表現有所提升。
現在全新的Hybrid 130車型從時速80公里加速到120公里的時間只需要7.5秒，而從靜止加速到時速100公里也減少了半秒鐘，來到9.2秒的表現，但是在二氧化碳排放量略為上升，不過依舊還有著96~116g/km的表現，在同級車當中還是非常優秀的成績。另外不論是舊款的Hybrid 115或者是Hybrid 130都可以擁有Premiere Edition以及GR Sport兩種車型可以配置，前者是車系的頂規版本，擁有雙色烤漆設計、17吋輪圈以及藍色縫線的內裝配置。
另外在主動安全部分，他們導入了最新的Toyota T-Mate系統，針對其他汽車、行人、自行車以及摩托車的辨識度都再提升，讓主、被動安全更為全面，另外在先進駕駛輔助系統部分也更為精進，車輛在彎道的行駛能力增加不少，而在儀表部分也可以使用上12.3吋的全數位儀表，中央車載娛樂系統也有9吋或是10.5吋的選擇，並且可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto功能，搭配上全新數位鑰匙將可以用手機解鎖、控制空調以及警示燈號，目前這輛車將在6月於歐洲市場開放預訂，價格部分尚未公布，但相信應該依舊會是相當親民的價格。