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Toyota Yaris動力提升 增加30%加速再進步

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Toyota品牌旗下的小車Yaris現在於歐洲發佈了全新年式版本，雖然這輛車大家都更喜愛GR Yaris帶來的強大動力，不過這次原廠又針對了一般的車型進行動力提升，同時讓安全更有保證，加上最新的車載娛樂系統，讓這輛車的競爭力更為優異。

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Toyota在歐洲推出更新版本的Yaris Hybrid 130，動力提升並且升級了主被動安全科技。
Toyota在歐洲推出更新版本的Yaris Hybrid 130，動力提升並且升級了主被動安全科技。
Toyota品牌當中的小型車代表Yaris擁有優異的銷售表現，雖然動力並不是他主打的項目，但憑藉的良好的油耗表現加上可愛的外型，對於年輕人來說相當具有吸引力，現在歐規版本推出全新年式，擁有Hybrid 130全新動力，採用與過去Hybrid 115一樣的1.5升引擎，不過運用了動力更大的電動馬達以及變速箱將最大馬力提高到130匹，同時扭力也從本來的14.4公斤米提高到18.8公斤米，扭力部分成長約31%，這樣的增加幅度相當驚人，也讓加速表現有所提升。

高規車型版本擁有雙色烤漆，輪圈也升級到17吋。
高規車型版本擁有雙色烤漆，輪圈也升級到17吋。
現在全新的Hybrid 130車型從時速80公里加速到120公里的時間只需要7.5秒，而從靜止加速到時速100公里也減少了半秒鐘，來到9.2秒的表現，但是在二氧化碳排放量略為上升，不過依舊還有著96~116g/km的表現，在同級車當中還是非常優秀的成績。另外不論是舊款的Hybrid 115或者是Hybrid 130都可以擁有Premiere Edition以及GR Sport兩種車型可以配置，前者是車系的頂規版本，擁有雙色烤漆設計、17吋輪圈以及藍色縫線的內裝配置。

螢幕的升級也是這次的重點，現在儀表可以換成12.3吋全數位儀表，中央車載螢幕也可以升級到10.5吋。
螢幕的升級也是這次的重點，現在儀表可以換成12.3吋全數位儀表，中央車載螢幕也可以升級到10.5吋。
另外在主動安全部分，他們導入了最新的Toyota T-Mate系統，針對其他汽車、行人、自行車以及摩托車的辨識度都再提升，讓主、被動安全更為全面，另外在先進駕駛輔助系統部分也更為精進，車輛在彎道的行駛能力增加不少，而在儀表部分也可以使用上12.3吋的全數位儀表，中央車載娛樂系統也有9吋或是10.5吋的選擇，並且可以使用無線Apple CarPlay以及Android Auto功能，搭配上全新數位鑰匙將可以用手機解鎖、控制空調以及警示燈號，目前這輛車將在6月於歐洲市場開放預訂，價格部分尚未公布，但相信應該依舊會是相當親民的價格。

Hybrid 130的動力提高到130匹，百公里加速成績進步半秒，來到9.2秒。
Hybrid 130的動力提高到130匹，百公里加速成績進步半秒，來到9.2秒。
高規車型搭配上17吋的輪圈，讓車輛視覺上更為動感。
高規車型搭配上17吋的輪圈，讓車輛視覺上更為動感。
車載娛樂系統的螢幕升級，現在最大可以來到10.5吋。
車載娛樂系統的螢幕升級，現在最大可以來到10.5吋。
高規車型在車內的縫線也採用不同的顏色，營造出更高級的質感。
高規車型在車內的縫線也採用不同的顏色，營造出更高級的質感。
無線充電搭配無線Apple CarPlay以及Android Auto創造了優異的使用體驗。
無線充電搭配無線Apple CarPlay以及Android Auto創造了優異的使用體驗。
儀表換裝全數位化的配置之後將更有科技感受。
儀表換裝全數位化的配置之後將更有科技感受。

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