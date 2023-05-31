75.8萬元起再勁化，Luxgen U6 Neo續戰跨界新市場

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緊接URX Neo與n⁷的腳步，Luxgen於5/31正式發表導入亮點設計語彙與新世代數位駕駛介面的U6 Neo，Luxgen董事長左自生也藉這個機會同時公布未來產品規劃，配合新能源產品布局，Luxgen正緊鑼密鼓地於台灣各地區設置充電設施，但考量初期各地佈建的進度不一，品牌將階段性地採取汽油與新能源雙動力系統併行的策略，讓不同縣市與用車型態的國人逐步跨入純電未來，並呼應近年持續成長的SUV、CUV級距導入兩種動力的產品，以滿足不同類型消費者的用車需求，以「純粹亮點，無限可能」的全新品牌內涵擬定完善產品策略，打造能為多數人帶來生活亮點與幸福感的車，同時延續Luxgen智慧移動DNA，透過既有主力產品升級科技配備，完成全線產品的跨世代規劃，提供消費者更好的服務，展現自主品牌深耕在地市場、永續經營的決心。
隨著U6 Neo的加入，未來Luxgen針對大家庭與大空間需求的車主，有車長4,725mm、具備樂活福祉多元機能、七人座最高性價比的旗艦多功能休旅URX Neo，以及上市前即受到各界矚目，車長4,700 mm，目標讓純電交通真正普及的新世代純電休旅n⁷。而針對小家庭與訴求車身尺碼適中、個性化的族群，也有車長4,630 mm且價格平易近人，但空間性能皆超越同級的U6 Neo，連同陸續開發中的新能源產品，Luxgen期待能以全產品線換代為起點，整合裕隆集團水平資源，逐步打造能完整滿足油、電消費者需求，更加多元且開放化的智慧移動服務平台。
U6 Neo以破壞性價格挑戰最高性價比 限量RAYS勁階版熱血駕馭再升級
本著「第一步，就是一大部」的核心理念，U6 Neo以價格重新定義車格，讓車主人生中的第一台車不需要將就，75.8萬起就能享有跨界小休旅價格，中型SUV的大車格。U6 Neo以新世代電動車款相同的純粹亮點外觀和最夯車色－星曜灰／品味藍，再結合新世代安全科技，如同電動車般超大的12吋多功能觸控螢幕車機，同時比照URX Neo同步升級為最新世代的Luxgen Think+ 5.0人因介面，全車系標配10.25吋數位儀錶，加上類麂皮Luxgen Care座椅與取自新品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線，讓日常用車就自帶亮點，滿足移動的無限可能。
而這次所推出的「U6 Neo極智勁速版」（正式售價75.8萬）及「U6 Neo環景勁化版」（正式售價83.8萬）兩款車型除升級項目外，更擁有超越同級的最大空間、202匹的最勁馬力以及結合AR View+ 360度環景、AR底盤透視、無盲點車側影像輔助等安全科技，上市期間再限量推出100輛「U6 Neo RAYS勁階版」，標配專屬RAYS 19吋鍛造鋁圈，僅9公斤的六幅式設計，不僅讓視覺增添運動跑格化，也為車主帶來更靈活輕盈的駕控樂趣，限量勁階價84.8萬（原售價86.8萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），優惠總價值逾10萬元，就等準車主一起大步跨界。
承襲新世代家族純粹設計語彙 百萬級前瞻科技配備自帶亮點
U6 Neo車頭承襲新世代電動車款家族設計語彙，純粹亮點懸浮式水箱護罩結合全新薄型雙箭式LED頭燈，雙L造型意象再融合大氣簡約的廠徽銘牌更顯霸氣。座艙部分則升級人因介面Luxgen Think+ 5.0，透過兩大主流車載系統手機媒介服務的導入，讓手機連動功能輕鬆簡單，無論是導航或聽音樂都可隨插即用，全新10.25吋數位儀錶車主可依據顏色變換快速分辨車輛動態，包含藍色－Normal Mode（預設開機模式）、綠色－ECO Mode（節能模式）、紅色－Sport Mode（運動化模式），直覺式的面板設計更加易讀。而在車室空間上，不僅給予高彈性機能空間，滿足大小乘載需求，更大量運用品牌識別中代表對駕馭與生活樂趣追求的熱情紅車縫線鋪陳，呼應極智炫彩儀錶的運動化模式，再以兼具高級感與輕盈細緻的類麂皮Luxgen Care座椅，突顯運動跑旅的熱血風格。
除此之外，U6 Neo在安全配置上，全車系皆標配6具SRS安全氣囊、ESC動態車輛穩定、TCS循跡防滑、HAS斜披起步輔助、ABS防鎖定煞車、EBD電子煞車力道分配、BAS煞車輔助等多項主被動安全配備；U6 Neo環景勁化版還搭載AR View + System行車AR影像系統，可自動掃描環車360度立體影像，給予全車乘員極具安全的用車生活。而限量U6 Neo RAYS勁階版升級19吋RAYS鍛造鋁圈，由原廠直接改裝，不僅強化操控、安全及舒適三感均衡，讓U6 Neo更具獨特魅力。
入主U6 Neo RAYS勁階版、U6 Neo極智勁速版可享多重購車優惠
全新上市Luxgen U6 Neo以新世代造車思維、熱血內裝設計與超越同級大空間、前瞻智慧科技與高CP值滿足消費客群需求，提供前所未有購車新選擇，為感謝支持與肯定，凡6/1(四)至6/30(五)止，限量入主「U6 Neo RAYS勁階版」只要84.8萬（原售價86.8萬），再加碼升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），此外也同步推出「URX Neo 5人大生活家版」限量勁階價88.8萬，再送您Link+ 智聯網系統（價值1.5萬）、升級歐風雙彩車色（價值1.5萬），輕鬆擁抱自由大空間，享受全方位智慧科技的駕馭感受，歡迎喜愛Luxgen的準車主們掌握最佳入主時機，以跨界小休旅價格，擁有一大部國產休旅。6/3~4、6/10~11全國生活館將舉辦新車上市發表會，歡迎蒞臨賞車、試乘，欲知更多車款優惠詳情，歡迎至Luxggen官網預約來店賞車，或電洽客服專線0800-588-088。