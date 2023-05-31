▲ 6 月入主 OPEL 車款享限時優惠

Opel 台灣總代理 歐吉汽車感謝消費者的肯定與支持，特地於 6/1 (四) - 6/30 (五) 推出展間試乘活動，活動期間至 OPEL 展示中心或品牌體驗館預約試乘任一車型並留下資料，即可獲得限量「Opel 都會極簡墨黑提袋」。敬邀所有喜愛 Opel 的車迷朋友們，親臨全台 Opel 銷售據點，一睹全新世代 OPEL 更齊全、多元、創新、環保的產品陣線及風采。
2GameSome - 有車賞
Opel 台灣總代理 歐吉汽車感受到車迷朋友們對 OPEL 的熱情及喜愛，且感謝一路等待與支持，推出本月全車系特別優惠：
全新 23 年式 Grandland / Mokka / Mokka-e
Opel 台灣總代理 歐吉汽車敬邀所有喜愛 Opel 的車迷朋友們親臨現場體驗試乘，欲了解更多 Opel 展示中心、品牌體驗館及產品相關資訊，請洽 Opel Taiwan FB 粉絲專頁：https://www.facebook.com/OpelTaiwan 和 Opel 官方網站：https://www.Opel.tw ，或致電試駕預約專線：0800-828-880，將由客服人員安排專屬試駕時段。
- Grandland GS Line 限量優惠價 127.9 萬元，本月入主即可享 4 萬元購車金及免費升級手機無線供電配備(價值1萬元)。
- Grandland Business Elegance Modern 限量優惠價 134.9 萬元，本月入主即可享 3 萬元購車金。
- Grandland Business Elegance Modern+ 首發特仕版限量優惠價 138.9 萬元，本月入主即可享 4 萬元購車金及 2 年或 2 萬公里免費保養(共2次免費保養) 。
- Mokka-e Elegance 本月入主即可享有 3+1 年不限里程延長保固優惠。