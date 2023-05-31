▲ NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動開跑

玉山銀行



NISSAN聯名卡



刷卡優惠





優惠一：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元(含)，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元(含)，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」。



優惠二：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿1,000元(含)，抽「雲品酒店住宿抵用劵」，共20名。(詳細抽獎活動訊息及限制條件以玉山銀行公告為準)



