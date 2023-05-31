▲ NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動開跑

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NISSAN「戀戀夏天 放心消暑去」行車健檢活動期間，凡預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿3,000元者，即贈送「NISSAN野餐保溫提袋」乙份，限量72,000份，贈完為止；回廠消費滿5,000元者可參加「500元電子保修抵用券」抽獎活動，共將抽出1,000名幸運車主；預約且準時履約回廠定期保養消費滿8,000元者，可再參加「前擋鍍膜體驗劵」(最高價值1,340元)抽獎活動，共將抽出100名幸運車主。
玉山銀行NISSAN聯名卡也推出單筆刷卡滿額贈「電子保修抵用券」，回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」；活動期間回NISSAN服務廠，單筆刷卡消費只要滿千還有機會抽「雲品酒店住宿抵用券」(價值11,500元)。
NISSAN將持續秉持「技術日產 智行未來」品牌內涵，以最專業的技術及最優質的服務，協助所有車主確保行車平安順利，讓所有NISSAN車主都能在疫情過後安心駕車暢遊，相關活動詳情及服務據點請洽NISSAN服務專線 0800-088888或至活動網站：https://new.nissan.com.tw/nissan/owners/news/flash/983查詢。
NISSAN 「戀戀夏天 放心消暑去 」行車健檢活動內容
免費行車健檢
|空調及冷卻系統、視野及行車安全等35項免費全車安全檢查
返廠消費滿額贈獎活動
|預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿3,000元(含)，即贈「NISSAN野餐保溫提袋」乙份
返廠消費滿額抽獎活動
|活動1. 回NISSAN服務廠消費滿5,000元(含)，可抽「500元電子保修抵用券」，共1,000名
活動2. 預約且準時履約回NISSAN服務廠定期保養消費滿8,000元(含)，即可抽「前擋鍍膜體驗劵」，共100份
季節商品特惠
|冷凝器清洗劑特價699元(加價購19,800點+299元)
空調防疫抗菌套餐特價999元(加價購19,800點+599元)
輪胎及電瓶特惠價、換購輪胎再享紅利點數折抵優惠，最高可折抵1,200元
紅利精品優惠兌換
|NISSAN 彈蓋手提水壺(8,800點+128元)
NISSAN 冰絲涼感防曬袖套(8,800點+138元)
NISSAN GTR運動帽_黑/紅(8,800點+268元)
NISSAN 賽車晴雨傘(8,800點+368元)
玉山銀行
NISSAN聯名卡
刷卡優惠
|優惠一：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿5,000元(含)，贈「100元電子保修抵用券」；單筆刷卡滿8,000元(含)，加贈「100元電子保修抵用券」，共獲得「200元電子保修抵用券」。
優惠二：回NISSAN服務廠消費，單筆刷卡滿1,000元(含)，抽「雲品酒店住宿抵用劵」，共20名。(詳細抽獎活動訊息及限制條件以玉山銀行公告為準)