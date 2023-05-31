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台灣福斯汽車性能車款專屬方案 現正啟動，Golf R 開放升級 Akrapovič 鈦合金蠍子管

▲ 台灣福斯汽車性能車款專屬方案 現正啟動，Golf R 開放升級 Akrapovič 鈦合金蠍子管
▲ 台灣福斯汽車性能車款專屬方案 現正啟動，Golf R 開放升級 Akrapovič 鈦合金蠍子管

2GameSome - 有車賞

隨著The Tiguan 和 The Tiguan Allspace 大規模到港，台灣福斯汽車銷售成績節節攀升，至今年四月以來，累積交車將近4,000輛，與去年同期相比成長率超過72%，足以實證堅強產品實力，深獲消費者青睞。台灣福斯汽車除推出多元購車方案，高性能車款另享「1-2-3-4-5」專屬方案，由掀背鋼砲The Golf R領軍，率The Golf R Variant、The Golf GTI、The T-Roc R、The Tiguan R和The Arteon 430 TSI R-Line Performance滿足Volkswagen性能車迷的購車欲望，專案內容包含前35期月付款僅需車價「1.2%」、Volkswagen 原廠精品「20%」折扣優惠（需單次購滿NT$5,000）、「3年」內兩次免費換油基礎保養（不含工資）、頭期款車價「4%」以及加贈第「5年」延長保固。此外， The Golf R車主可以升級加裝Akrapovič鈦合金蠍子管（NT$235,000，含稅及安裝工資），其抗高溫、耐久以及輕量化特性，在高轉速和回壓聲浪中，可產生更加渾厚高亢聲浪，激發車迷飆速渴望，而指定車型享超值換購補助金，再擁第五年延長保固以及基礎換油保養，敬邀消費者立即預約鑑賞德系工藝。

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台灣福斯汽車導入豐富產品編成，提供消費者各式車款，隨著The Tiguan 和 The Tiguan Allspace 大量抵台，新車交付成績再創新高，其中，The Tiguan 280 TSI Elegance 以上車型具備Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，達到Level 2自動駕駛輔助，以絕佳的安全科技，滿足消費者對休旅車款的喜愛。此外，七人座休旅 The Tiguan Allspace 標配4 MOTION Active Control 主動式智慧型四輪驅動系統、IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統和IQ.LIGHT智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，給予穩定的車身動態，以及安全、明亮的巡航體驗。

除了廣受好評的休旅車款以外，Volkswagen性能車款集結日常使用與賽道因子於一身。承襲賽道精神和駕馭樂趣，The Golf GTI動力採用EA888 2.0升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力245ps，最大扭力37.8kgm／rpm， 0到100公里加速只需 6.3 秒，打造純然戰鬥氣息，穩坐經典鋼砲之位。

同時，為激發熱血車迷操駕渴望，The Golf R、The Golf R Variant 以及 The Tiguan R ，可爆發最大馬力至320ps，其搭載的 R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達 100%，展現最佳循跡性與高度過彎極限。同時，The Golf R車主得以升級加裝專屬Akrapovič鈦合金蠍子管（NT$235,000，含稅及安裝工資），尾段採用鈦合金材質打造，重量減輕7公斤，除可強化排氣效率，更能帶來渾圓飽滿的激情聲浪。而跨界性能跑旅The T-Roc R的實力同樣不容小覷，擁有最大馬力 300ps 和 最大扭力 40.8 kgm，極速高達每小時250公里，0-100km加速僅4.9秒，搭載4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、R專屬運動化懸吊降低20 mm的DCC主動式底盤控制系統，強勁動力展現跑旅風範。

絕美轎跑The Arteon 430 TSI R-Line Performance 獨顯奢華品味，強悍動力編成揉合前衛設計語彙，不僅搭載R-Line 專屬外觀套件，車室更配有專屬Black Carbon飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷以及 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，標配的Harman Kardon 環繞音響系統，總輸出達700W配上12支高傳真揚聲器，迎來全方位聽覺饗宴。動力部分，The Arteon 430 TSI R-Line Performance標配 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，搭配DCC主動式底盤控制系統，可根據路況調整，無論顛簸路段或滂沱下雨的濕滑路面，皆能享有安全穩定駕駛感受，成就豪華旗艦的唯一首選。

台灣福斯汽車持續推出多元購車方案，指定車型可再享超值換購補助金，欲換購的車主將符合標準 Volkswagen 乘用車出售予台灣福斯汽車授權經銷商，並且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 40,000 元購車補助金（折價金額視新購車型而定），指定車型更享有現金專案優惠。誠摯邀請消費者造訪全台展示中心，預約鑑賞德藝魅力。

台灣福斯汽車6月各式車款之優購方案同步實施中，同時保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢全台授權經銷商。

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