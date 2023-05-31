▲ 台灣福斯汽車性能車款專屬方案 現正啟動，Golf R 開放升級 Akrapovič 鈦合金蠍子管

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除了廣受好評的休旅車款以外，Volkswagen性能車款集結日常使用與賽道因子於一身。承襲賽道精神和駕馭樂趣，The Golf GTI動力採用EA888 2.0升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力245ps，最大扭力37.8kgm／rpm， 0到100公里加速只需 6.3 秒，打造純然戰鬥氣息，穩坐經典鋼砲之位。
同時，為激發熱血車迷操駕渴望，The Golf R、The Golf R Variant 以及 The Tiguan R ，可爆發最大馬力至320ps，其搭載的 R Performance 扭力分配系統，透過位於後軸的兩組多片式電子液壓離合器進行動態調整後輪輸出，單邊扭力分配最高可達 100%，展現最佳循跡性與高度過彎極限。同時，The Golf R車主得以升級加裝專屬Akrapovič鈦合金蠍子管（NT$235,000，含稅及安裝工資），尾段採用鈦合金材質打造，重量減輕7公斤，除可強化排氣效率，更能帶來渾圓飽滿的激情聲浪。而跨界性能跑旅The T-Roc R的實力同樣不容小覷，擁有最大馬力 300ps 和 最大扭力 40.8 kgm，極速高達每小時250公里，0-100km加速僅4.9秒，搭載4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統、Progressive Steering動態齒比轉向輔助系統、R專屬運動化懸吊降低20 mm的DCC主動式底盤控制系統，強勁動力展現跑旅風範。
絕美轎跑The Arteon 430 TSI R-Line Performance 獨顯奢華品味，強悍動力編成揉合前衛設計語彙，不僅搭載R-Line 專屬外觀套件，車室更配有專屬Black Carbon飾板、R-Line 專屬運動化湛黑頂篷以及 Nappa Carbon 碳纖維紋真皮跑車座椅，標配的Harman Kardon 環繞音響系統，總輸出達700W配上12支高傳真揚聲器，迎來全方位聽覺饗宴。動力部分，The Arteon 430 TSI R-Line Performance標配 4 MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統，搭配DCC主動式底盤控制系統，可根據路況調整，無論顛簸路段或滂沱下雨的濕滑路面，皆能享有安全穩定駕駛感受，成就豪華旗艦的唯一首選。
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