UNIQLO感謝祭開跑！「最低149元」限7天 柯南聯名新登場
日系服飾品牌UNIQLO感謝祭開跑，於6月2日一路到6月8日止，限時7天商品下殺，最低只要149元，網路商店也同步優惠，首三日消費滿2千送保冷袋，後四日消費滿1千5送手機掛繩，感謝祭期間滿千含任一件童裝，贈送賴馬繪本貼紙組。同時，今（1）日也是GU感謝祭最後天，多款商品限時優惠價，還有指定商品滿兩件折100元。
記者鍾怡婷/綜合報導
UNIQLO感謝祭限時7天開跑，精選台灣人最愛的男女童裝明星商品與話題新品， AIRism科技空氣衣系列、熱銷No.1空氣神T、好評涼感抗UV外套、KIDS&BABY童裝系列，《七龍珠》、「L.A. EATS」、Lisa Larson等話題聯名新品，各樣人氣商品最低價只要149元起。
推薦包括，「455359 U寬版圓領T恤」，原價590元，特價490元；首次降價的包括「455503 卡其短褲」，原價790元，優惠590元；「453978 童裝AIRism坦克背心」原價190元，特價149元。同時，童書界創意大師「賴馬」、《名偵探柯南》聯名系列開賣，不只有男女童裝款式，也能將喜歡的圖案印上托特包。
還有限時6月2日至4日前，UNIQLO會員利用LINE購物前往UNIQLO台灣官方網路商店並下單完成，全站不限消費金額，扣除優惠券、運費、修改褲長費用、禮品紙袋費用後之訂單實際支付金額可獲得5%LINE POINTS點數回饋，每件單品最高回饋50點。
而今（1）日也是「GU感謝祭」最後一天，除了單品優惠以外，活動期間消費滿額或完成指定活動辦法，即有機會獲得由人氣插畫家「1G」所設計的超Q原子筆與萬用拉鍊包；於實體店舖消費並於結帳前掃描GU APP會員條碼，或使用GU APP於網路商店下單，就有機會抽中全台五大遊樂園門票，一人中獎、兩人同行！在GU網路商店消費滿千並店舖取貨，加碼送滿千折百券。