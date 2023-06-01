MG HS 單月掛牌破千台，車系累積超過五千位車主！
MG品牌自去年9月正式上市當家休旅HS車系後，憑藉著超規滿配的產品實力，獲得超乎預期的市場青睞，MG Taiwan為此積極與中華汽車緊密協調提高產能，不僅提前實踐允諾在5月份以1,032輛的掛牌數，繳出單月突破千台的全新里程碑，同時2023年1月至5月累積3,883輛的掛牌成績單，更是讓擁有「價值創造者」美名的MG HS車系，一舉躍居為國產中型SUV市場銷量亞軍。
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熱銷全球90多國的MG品牌，在台灣市場以不到9個月的時間，累積超過5,000位車主，驚人的成長動能印證MG HS車系卓越超群的產品實力。現今HS旗下共擁有三款完整車型編成，分別為擁有稅賦優勢的動力資優生1.5T旗艦版(最大馬力180ps)，循跡加速更上層樓、百萬級距最超值的2.0T AWD旗艦版(最大馬力223ps)，以及可享受純電駕馭又無里程焦慮的PHEV馭電版(最大綜效馬力291ps)，每個動力編成都以高規格配置，徹底滿足消費者不同用車需求。
此外，MG HS車系「超規滿配」的產品優勢，除了前衛的外觀造型、充沛的動力輸出、高質感內裝鋪陳、新穎的科技配備與 Level 2智慧駕駛輔助系統一應俱全。舉凡一體式賽車皮椅、大面積數位儀表與中控螢幕、256色環艙氣氛燈、沉浸式全景天窗等進口豪華車才擁有配備，MG Taiwan更是樹立同級新基準直接標配，而精銳盡出的產品實力，更獲得消費市場的高度認可。
未來MG Taiwan除了持續努力提升產能，全力縮短準車主候車時間外，目前全台經銷拓點已完成佈建至全台11間展示中心與15間服務廠，而新莊、林口、八德、沙鹿、新營、花蓮共6個全新據點皆已全面開始動工，MG Taiwan矢志打造更綿密便捷的經銷網絡，提供消費者賓至如歸的購車與保修體驗！
車型
|建議售價
|HS全車系購車優惠
|HS 1.5T旗艦版
|91.5萬元
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HS 2.0T AWD
旗艦版
|106.9萬元
|HS PHEV馭電版
|121.9萬元
- 各車款建議售價及購車優惠資訊詳情依MG Taiwan官網線上訂車之公告為準。
- 規格配備以台灣實際銷售車款為準，MG Taiwan保留規格配備變更或停用之權利。
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- 本優惠貸款專案由指定貸款銀行執行，並保有審核之權利。