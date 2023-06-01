Volvo EX30新世代內裝亮相 簡潔科技風格令人期待

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相信大家對於EX30的外觀已經非常熟悉，頭尾燈組都採用了像素化的格狀設計非常具有辨識度，而當然簡潔的外觀特色也是一大重點，但現在透過原廠釋出的內裝照，我們可以看到全新的科技風采，在EX30的儀表台中央放置了直式的12.3吋螢幕，而在駕駛座前方則沒有螢幕的配置，但很可能還會搭載抬頭顯示器來讓駕駛更能專注於道路，而在中央的螢幕當中可以看到最上方是檔位的顯示，預計在這裡還會有著時速、電池電量等資訊，而其中這塊螢幕還有著Clam模式，這將會讓駕駛的眼睛在夜間行駛時更加放鬆，也是提升安全的一種方式。
此外EX30還有令人期待的就是實用機能部分，先前的設計圖當中可以看到中央扶手有著許多特殊的置物設計，但目前實拍照片尚未曝光，僅能透過設計圖來猜想，此外在前擋玻璃下方有著橫跨儀表台的條狀音響，將可以讓聽覺饗宴提高到另一個層次，而在車載娛樂系統部分將會以Google系統為主，並且有著5G的連線功能，不過令人高興的是這將會是Volvo新世代車款第一輛可以使用無線Apple CarPlay的車，相信對於許多車主來說會是一大福音，而這輛車預計將會在6月7日發表，屆時還會有更多資訊曝光，對於動力、續航里程的一切資訊都會在那時候全數揭露。