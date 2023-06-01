136.9萬元起，帥到掉渣的Peugeot 408售價平低盤開出

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傳承213年法式美學工藝，Peugeot 408以獅王仿生印象建構強烈運動跑格，完美融合Fastback、SUV、Coupe與Sedan，並採用最新i-COCKPIT®駕駛導向操作介面，搭載高效動能、智能輔助系統與卓越尖端科技，再結合Peugeot獨到操控特質，企圖為車壇重新定義，並矢志成為引領時代潮流的未來經典。
Peugeot 408延續轎跑車修長的車頭設計，嶄新品牌設計語彙強化車頭視覺意象，低伏的1.48公尺車身高度，Fastback斜背造型的流暢線條，打造低風阻係數的優雅姿態，而車側挑高腰線貫穿全車至車尾揚起之稜線設計，搭配尾門上方獅耳風格後擾流尾翼，創造最佳化空氣流體力學，再加上車側下方運動休旅濃厚氣息之黑色輪拱護板，延伸至後保險桿並於車尾交會，不僅增加視覺層次，巧妙降低掀背車尾厚重感，更型塑獅王奔馳的躍動身影，至於宛若獅子鬃毛放射狀水箱護罩，結合全新品牌盾形獅子廠徽，仿生印象的引擎蓋線條延伸兩側頭燈組與獅子獠牙LED日行車，貼合前葉子板、更呼應下進氣壩造型，以簡馭繁更展演獅王伺機而動的侵略姿態，GT / GT Premium車型則標配Matrix LED頭燈組，更提升行車照明安全，結實的車尾造型，透過LED獅爪印象尾燈及亮黑腰帶設計，大膽呼應車尾底部大面積雙黑化材質後保險桿，巨大曲面結合豐富細節，讓概念車般美型直接落實於現實，造就獨樹一幟車尾視覺，令人難以錯認。
Peugeot 408採用集團最新世代EMP2模組化平台，精湛的NVH隔音工程為Peugeot 408打造高質感、高靜肅性車室空間，同時，為呵護全車乘員呼吸品質，全車系標配AQS車艙外空氣品質偵測系統及高效率活性碳過濾芯，GT / GT Premium車型則配置Clean Cabin座艙內空氣品質偵測系統，有效過濾污染氣體與空氣微粒，並於10吋HD全彩觸控螢幕即時顯示車室內空氣品質狀態，以維持車艙空氣品質。而Peugeot 408也標配符合人體工學設計座椅，擁有高支撐性及絕佳包覆性，椅面由麂皮、皮革、高級織布材質設計而成，為全車乘員營造高品質的舒適乘坐體驗，GT Premium駕駛座更配置德國背脊健康協會專業認證AGR背脊健康座椅，且雙前座椅提供駕駛座10向電動調整附2組記憶設定及副駕駛座6向電動調整，以及電動加熱、多模式按摩功能，還提供法國原裝Nappa藍色或黑色皮革座椅選配項目，滿足個人品味需求，與此同時，也因為平整化車艙搭配2.79公尺車身軸距，使第二排乘員擁有18.8公分的寬裕膝部空間，搭配後座中央扶手附電話放置區與雙置杯架，為後座乘員打造極致愜意的舒適乘坐感受，60 / 40分離後座椅藉由後座椅背全傾功能，也讓行李廂容量可自536公升大幅提升至1,611公升，行李廂底部層板下另有36公升額外儲物空間，且滑雪板通道設計可放置至長達1.89公尺之長形物件，滿足多元使用需求。
與此同時，延續i-COCKPIT® 3D駕駛導向操作介面設計思維，設計團隊整合人體工學、質感、機能、實用及全新技術標準，為Peugeot 408建構全新直覺駕駛座艙，以懸浮式抬頭顯示儀錶結合10吋HD全彩觸控螢幕音響通資系統，並將多項駕駛輔助功能設置於小盤徑方向盤之上，直觀操作增添使用便利性。而GT / GT Premium車型配備懸浮式裸視3D QUARTZ立體投影式抬頭顯示儀錶板，以全新導入i-TOGGLES®客製化操作介面，依據個人使用習慣於虛擬按鍵觸控面板設定至多5組常用功能快捷鍵，有效簡化操作邏輯也提供切換車輛資訊界面之高實用機能，同時，Peugeot 408全車系搭載i-CONNECT ADVANCED車載系統，法國原裝繁體中文操作介面整合通訊、影音娛樂及行車資訊等功能，結合MIRROR SCREEN® 鏡像系統，支援無線 / 有線雙模式連結智慧型手機Android Auto或Apple CarPlay，至多可連接2支智慧型手機藍芽連線，並可透過10吋HD全彩觸控螢幕操控Apple地圖或Google地圖衛星導航，抑或是聆聽Apple Music、Podcast或Spotify音樂以及撥打電話等功能。GT / GT Premium車型更標配TomTom導航圖資，提供3年OTA線上圖資更新服務。
Peugeot 408搭載蟬聯4屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎的1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，不僅符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範，精緻運轉品質、高效率動能表現，提供130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升16.3公里精湛油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$ 8,640元，優異高經濟性表現傲視同級。另外，Peugeot 408採用EAT8智慧型8速手自排變速系統，並配備e-TOGGLE電傳線控撥動式檔位控制及F1換檔撥桿，電傳線控排檔桿設計，綿密齒比擁有順暢換檔反應，就手的操控體驗，恣意撩動駕駛內心的強烈馭望。
而Peugeot 408以高強度複合應用鋼材結構，結合車頭及車尾撞擊吸收、分散裝置，有效保持車艙完整性，呵護全車乘員同時降低外部人為傷害。標準配備6具SRS防護氣囊，搭配完善ADAS先進駕駛輔助系統，以ESP電子車身穩定系統整合ABS防鎖定煞車系統、ASR加速防滑控制系統、DSC動態穩定控制系統、EBA緊急煞車力道輔助裝置、EBFD電子式煞車力分配系統、EHW 緊急剎車自動燈光警示、ESC電子車身穩定控制系統、ESC電子車身穩定系統開關、LTW車外低溫警示及後方駐車雷達等。同時，為提供駕駛及乘員高標準安全防護，PEUGEOT 408全車系配備全面升級之ADAS先進駕駛輔助系統，包含：ACC主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM長距離盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、DRIVE ASSIST快速道路 / 高速公路駕駛輔助、ETSR進階號誌辨識系統、FCW前方碰撞預警系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HSA斜坡起步輔助系統、ISA智慧型速率調整系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測輔助系統、RCTA後方車流警示系統及180°多模式自動切換駐車後鏡頭附後高壓清洗功能等；GT / GT PREMIUM車型則提供360°多模式自動切換駐車輔助，擁有4鏡頭附後高壓清洗功能，為全車乘員打造如家般的安心守護。
擁有CIELO全景式深染色天窗、NIGHT VISION夜間駕駛視覺輔助及多樣化精緻車色選擇的Peugeot 408，總代理寶嘉聯合也為其推出限時限量早鳥專屬優惠，於2023年6月底前入主Peugeot 408將贈送2萬元消費抵用券，不僅可在Peugeot全台授權服務廠折抵保養維修費用或購買原廠精品，還能在寶嘉聯合相關指定合作通路消費使用，早鳥優惠限量實施，售完即止。