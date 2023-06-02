再試駕Volkswagen Tiguan R，一次滿足你三個不同的願望

我是廣告 請繼續往下閱讀
關於車，你許了哪些願望？
這是個慾望為王的年代，從前不敢想的、艱難的，或者極其昂貴的願望，如今都不再遙不可及。舉個例，每天通勤代步的車，怎可能既帥、又快還很好載？但Tiguan R就這麼橫空出世蹦了出來，以其純正德國工藝，不僅挾家用SUV之姿便利實用，同時還身披R專屬性能扮相，更重要的是內蘊風馳電掣巨力，這般組合換作其他德系跑旅肯定要你不只300萬，而Tiguan R卻只需2/3甚至一半預算便能享受同等駕馭快感，這...還不算普渡眾家好爸爸的燈神下凡？
德系狂派跑旅，更帥
説Tiguan R超帥絕非大驚小怪，親眼見著你就知道，原本的Tiguan已然有型有款，但作為車系之巔的終極性能版當然硬是再帥一番，一一數來像是R專屬前保桿、R專屬後下擾流、雙邊四出尾管、21吋Estoril鋁圈與255/35 R21跑胎、R專屬藍色煞車卡鉗與R式樣照地燈，以及黑化處理包括水箱護罩、後視鏡、窗框、車頂行李架、尾翼與車側／後保桿飾條等處的Black Style外觀套件，從頭武裝到牙齒，眼角一瞥也知霸氣莫名來者不善，也因至高地位與定位，Tiguan R額外提供五種專屬烤漆供選擇，內含珍珠黑、星砂海豚灰、金屬科技銀、珍珠白以及最具辨識度的Volkswagen R代表色金屬炫藍 — 亦即拍攝車色，光影綽約，自襯得翩翩丰采。
但這年頭說帥，該著重的要有裡才有外，關於這點Tiguan R的座艙更是出彩，從藍色縫線和R Logo藍色飾徽點綴其中的R專屬運動化真皮觸控式方向盤開始，左側更有一鍵啟動獨特賽車模式的R按鍵，後頭再附上跑車式方向盤換檔撥片，臀、背、足還緊貼著擁有R專屬字樣和藍色縫線的Nappa Carbon碳纖維紋運動型真皮座椅及腳踏墊，要視覺有視覺，要氛圍有氛圍，要競技還能無縫平戰轉換！
320匹 & 4.9秒靜止破百，超派
提起競技感，Tiguan R當然不畏戰，不信打開前廂蓋，令人肅然起敬的320ps與42.8kg-m輸出這時正乖巧的靜待寵幸，但只要按下引擎啟動鍵，賁張的暴力從此不再蟄伏，輕踩油門便帶來俐落的衝刺感，大腳踏板下去更拔山倒樹而來，依原廠數據，從靜止起步僅僅4.9秒後就能讓時速錶指針破百，按官方數據更具備直上250km/h電子限速實力，常言道速度是渴望，那麼Tiguan R的推送力道就是種癮，習慣了，就此曾經滄海。
但一輛快車不單單只需速度快，面對高低速彎的態度同樣得精彩，Tiguan R由Volkswagen R性能部門專責開發，且於素有綠色地獄之稱的德國Nurburgring紐柏林賽道多次進行測試調整，歷經不斷琢磨，不僅特調的4MOTION主動式智慧型四輪驅動系統成就更完美循跡表現，包括讓每一次過彎更為敏捷的R Performance扭力分配系統、動態齒比轉向輔助系統、懸吊降低10mm的DCC主動式底盤控制系統以及具備「舒適」、「運動」、「賽車」和「個人化」的四種控制模式，在在滿足各型各狀的複雜路況，再連同專屬雙活塞卡鉗與闊達18吋的打孔通風碟，從此駕馭SUV也能痛快淋漓，再無理由阻擾生而衝刺的熱血聯想。
還是輛SUV，好家載
但身為男人的我們，總不能一輩子當浪子，還是得乖乖回家載老婆載孩子，這才發覺身懷絕技的Tiguan R仍是款道道地地SUV，不只前後排空間寬敞舒適，闊達615公升且方正平整的行李廂容積更是方便好用，一旦利用快速傾倒功能收折後座椅背，還能轉眼放大至1,655公升，加上後排座椅前後滑移功能和電動尾門等實用機能，任何狀態需求根本難不倒，再連同提供清晰資訊的10.25吋全邏輯數位化儀錶、搭配Soft Key全平面虛擬按鍵與手勢控制功能的9.2吋MIB 3多媒體鏡面觸控主機、含Android Auto與無線Apple CarPlay的App-Connect多媒體手機鏡射、480W輸出的Harman Kardon環繞音響以及全景式電動玻璃天窗、雙前座多向電動調整與加熱功能、30色車室氛圍燈與觸控式三區電子恆溫空調等豐富配置，只需一輛車，輕易滿足一切生活所需，無論成員是大或小。
也因乘載家人幸福時光，同時亦須滿足無後顧之憂的駕馭樂趣，全車系標配的7具SRS氣囊與符合Level 2標準的IQ.DRIVE智能駕駛輔助系統，當然也不會在Tiguan R車上缺席，諸如全速域ACC主動式固定車距巡航系統、含AEB自動輔助緊急煞車功能的Front Assist車前碰撞預警系統、前方行人監控系統、車側盲點警示系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統、具前方及後方偵測主動乘員防護系統、含煞車輔助功能的RTA後方橫向車流警示系統、Emergency Assist緊急待援輔助系統和Area View 360度環景顯示等先進防護機制應有盡有，確保長途旅程安全且放心。於此同時，運用Travel Assist智慧車陣穿梭系統，Tiguan R同樣得以整合全速域ACC、車道維持及偏移警示系統與主動式車道修正輔助系統，操作更加得心應手，再加上具備多模式照明技術，能依據環境、車速、駕駛模式及轉向角度自動變化光型的IQ.LIGHT智慧LED Matrix矩陣式頭燈，確保夜間行車視線清晰無虞的同時，也不致妨害對向或前方來車的安全。
彷彿故事裡的神燈巨人，專為實現三個願望而來，擁有極致性能的Volkswagen Tiguan R，不僅夠帥、超快，而且還好開、好坐又好載，於是讓所有信仰家庭的愛車者，都有了夢想成真的最完美理由。