167匹的Jimny看起來真香！要價快200萬值得嗎？

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Suzuki Jimny在Twisted Automotive的改裝之下，在外觀部分看起來更有粗獷感，升高了25mm的懸吊搭配上BF Goodrich全地形輪胎與16吋的輪圈，看起來越野能力增加了不少，而懸吊部分也有所升級，加上了後防傾桿的配置讓車輛舒適度與操控性能提升，而車頂架以及車頂照射燈的配置也讓車輛擁有更實用的表現，在車側的車身彩繪也讓車輛看起來更有野性，雖然大家都在期待著這輛越野小車的中期改款，而Twisted Automotive設計的這輛車其實也真的不賴。
動力升級是大家最期待的，1.5升的動力心臟原本只有105匹的最大馬力，但是現在加上渦輪套件之後升級到167匹，現在你在高速公路上想要超車會變得容易一些，而除了動力與外觀之外，其實內裝的進步更有感覺，畢竟Twisted Automotive過去是以改裝豪華越野Defender聞名的品牌，而這次在Jimny身上則是運用了許多雙色皮革包覆，把原本陽春的硬質塑料全部覆蓋，儀表台、門板、方向盤、排檔桿都運用了雙色皮革，而車內頂篷還運用Alcantara鋪陳，車機系統更換成Alpine品牌，將會擁有更好的聽覺饗宴，只不過上述的改裝真的是不便宜，一輛改裝完成的Jimny要價49.5萬英鎊，折合台幣190萬真的相當驚人。