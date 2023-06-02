福斯集團 CEO 安薩瑞表示　「資安」是最大挑戰

167匹的Jimny看起來真香！要價快200萬值得嗎？

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

如果你想要擁有便宜的越野新車，Suzuki Jimny是你不二的選擇，新車價格相當便宜，但有一個重大的缺點那就是動力非常薄弱，但現在你透過改裝廠Twisted Automotive將可以有167匹的最大馬力，裝上渦輪之後讓動力大幅提升，但是加上了周邊零零總總的升級，這輛車要價49,500英鎊，折合台幣約190萬元，都可以買一輛BMW X1了呢！

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Twisted Automotive改裝Suzuki Jimny，內裝質感大幅升級，動力也加上渦輪提升許多。
Twisted Automotive改裝Suzuki Jimny，內裝質感大幅升級，動力也加上渦輪提升許多。
Suzuki Jimny在Twisted Automotive的改裝之下，在外觀部分看起來更有粗獷感，升高了25mm的懸吊搭配上BF Goodrich全地形輪胎與16吋的輪圈，看起來越野能力增加了不少，而懸吊部分也有所升級，加上了後防傾桿的配置讓車輛舒適度與操控性能提升，而車頂架以及車頂照射燈的配置也讓車輛擁有更實用的表現，在車側的車身彩繪也讓車輛看起來更有野性，雖然大家都在期待著這輛越野小車的中期改款，而Twisted Automotive設計的這輛車其實也真的不賴。

動力升級是大家最期待的，1.5升的動力心臟原本只有105匹的最大馬力，但是現在加上渦輪套件之後升級到167匹，現在你在高速公路上想要超車會變得容易一些，而除了動力與外觀之外，其實內裝的進步更有感覺，畢竟Twisted Automotive過去是以改裝豪華越野Defender聞名的品牌，而這次在Jimny身上則是運用了許多雙色皮革包覆，把原本陽春的硬質塑料全部覆蓋，儀表台、門板、方向盤、排檔桿都運用了雙色皮革，而車內頂篷還運用Alcantara鋪陳，車機系統更換成Alpine品牌，將會擁有更好的聽覺饗宴，只不過上述的改裝真的是不便宜，一輛改裝完成的Jimny要價49.5萬英鎊，折合台幣190萬真的相當驚人。

升高了25mm加上全地形輪胎的搭配，讓車輛擁有更粗獷的氛圍。
升高了25mm加上全地形輪胎的搭配，讓車輛擁有更粗獷的氛圍。
1.5升的引擎加上渦輪套件之後讓車輛擁有167匹的最大馬力。
1.5升的引擎加上渦輪套件之後讓車輛擁有167匹的最大馬力。
車輛除了升高之外，懸吊系統也有升級，讓舒適度以及操控感受更好。
車輛除了升高之外，懸吊系統也有升級，讓舒適度以及操控感受更好。
內裝採用雙色皮革包覆，讓車輛原本陽春的感覺擁有高級氛圍。
內裝採用雙色皮革包覆，讓車輛原本陽春的感覺擁有高級氛圍。
車門板也都採用了一樣的雙色皮革包覆，看起來相當具有質感。
車門板也都採用了一樣的雙色皮革包覆，看起來相當具有質感。
車內運用許多高級材料鋪陳，並且在車底還有隔音加強的設計，讓行車質感大幅提升。
車內運用許多高級材料鋪陳，並且在車底還有隔音加強的設計，讓行車質感大幅提升。

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