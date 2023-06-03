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Škoda 再度大殺四方！1 - 5 月再度比去年同期銷售成長超過 80%

▲ Škoda 再度大殺四方！1 - 5 月再度比去年同期銷售成長超過 80%
▲ Škoda 再度大殺四方！1 - 5 月再度比去年同期銷售成長超過 80%

2GameSome - 有車賞

繼4月份銷售突破歷史新高之後，在5月進口車市場上Škoda再次大放異彩，紮紮實實的訂單累積與交車，以1,069台傲視歐洲進口非豪華車品牌，於乘用車市場更交出比去年同期的1~4月、1~5月連續成長突破80%的超狂成績單。

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Škoda今年以來每個月的銷售表現皆比去年同期成長，4月份更以1,160台的掛牌數創下歷史新高，1~4月的累積銷售比去年同期成長87%；而5月份再度趁勝追擊，以1,069台的掛牌數以及1-5月比去年同期成長84%的佳績，在進口乘用車市場上表現超乎預期，一口氣迎來兩千多位Škoda新車主。

在此傲人成績中若以車型細分的話，以「放大真本事」受到媒體與消費者一致青睞的Fabia  以及因供應穩定於今年初開始恢復接單的Octavia分別貢獻超過500台的成績，加上Scala以及Superb，Škoda的房車系列在整體銷售上佔45 %。至於市場寵兒的SUV車系表現更強勁，由連續四年蟬聯七人座銷售冠軍的Kodiaq領著Karoq與Kamiq聯手拿下2,137台的掛牌佳績，三台車銷售量佔Škoda總掛牌數的55%。

穩居歐洲進口品牌前五名的Škoda，成立至今旗下引進車款從Fabia、Scala、Octavia、Superb到SUV家族的Kamiq、Karoq、Kodiaq，無論是產品特色或是銷售表現都獲得一致好評。由於2021年過後陸續受到晶片短缺以及戰爭所導致的零件供應不穩定影響，交車狀況無法跟上接單速度。不過在原廠努力地調配產能以及船期安排下，2023年4月與5月終於迎來大量交車潮。感謝消費者的耐心等候與支持，Škoda今年1~5月共銷售出3,883台，不僅創下連續兩個月比去年同期銷售成長超過80%的佳績，更一舉超越2015年Škoda Taiwan甫成立的全年銷售總和！

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