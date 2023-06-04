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「TARO盃」國際少籃賽　南港男女首日雙雙2連勝

▲「TARO盃」國際少籃地主南港首日2連勝。官方提供
▲「TARO盃」國際少籃地主南港首日2連勝。官方提供

運動中心/綜合報導

懷念已故國內少年籃球重要推手陳勝稔老師，中華民國少年籃球發展協會舉辦的「TARO盃」U12國際少年籃球邀請賽」，在台北市陽明高中體育館登場，首日代表我方參賽的南港國男、女籃都是一日兩勝，戰績雙雙在男、女生組領先。

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南港男、女籃在今年4月第55屆全國少年籃賽U12組獲雙料冠軍，而取得「TARO盃」參賽權，男籃今天先靠第三節末的10：0攻勢，含曾憲邦獨拿8分、雙胞胎哥哥李窚翰2分，突破24：26落後給南韓的僵局，反以34：26超前進入第四節，最終44：38後來居上，逆襲韓隊，拿下關鍵一勝。 

曾憲邦第四節再潻6分，全場14分，王行立8分，李窚翰、張奕翔各6分，也都功在贏球，稍後南港再靠第一節20：2開局，早早鎖定勝局，48：14輕取馬來西亞，快意2連勝，曾憲邦、李窚翰第一節就各拿8 分，第二節起出清板凳，全部球員輪流上陣，周軒丞9分，控衛張奕翔助攻助守，有效掌控比賽節奏。 

教練蔡明善、潘博軒說：「對南韓張奕翔陷四犯麻煩，一度考慮是否把他換下，幸他忍住未再下手，得以全身而退，且順利率隊贏球。」   

比完「TARO盃」，過幾天南港畢業典禮後，「龍鳳胎」張奕翔將與王行立一起進北市信義國中，開啟JHBL甲級生涯，他說：「南韓籃球很強，開局我有點小緊張，很快就四犯，後來才慢慢正常。」   

手風超順的主要進攻之一曾憲邦，則將與另3名隊友攜手向JHBL名校北市金華國中報到，現約165公分的他說，自己不夠高，進金華後大抵得轉型，且苦練三分球，才有更大的揮灑空間。

南港最後一戰將逢美國學校，贏球即可3連勝封王，而上月U12全國少籃賽，兩隊曾在最後冠軍賽遭遇，南港40：32贏球，雙方另在幾個盃賽交手，贏家也都是南港，對「TARO盃」冠軍賽再逢美國學校，球員都信心十足，強調最後一次披南港戰袍，肯定要完美畫下句點。

男、女組各4隊與賽，都採單循環決賽，每隊各打3場，賽制為305公分正規籃架籃框，每場4節、每節6分鐘，全部登錄的球員都得上場，時間則不限制，比賽用球為一般國小普遍採用的五號球。 

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