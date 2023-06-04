蔡阿嘎嘲笑日本5名店難吃！在台日本人發聲了　真實分析被狂讚

台灣妹列10點「不想再去首爾」被翻譯　韓網炎上轟：台灣又有多好

▲台灣一名女學生去了首爾旅遊後，發文列出10點「不想再去首爾」，被翻譯並轉發到韓國論壇，遭韓國網友炎上。（示意圖／酷航提供）
▲台灣一名女學生去了首爾旅遊後，發文列出10點「不想再去首爾」，被翻譯並轉發到韓國論壇，遭韓國網友炎上。（示意圖／酷航提供）

記者徐銘穗/綜合報導

YouTuber蔡阿嘎新片「日本5家超難吃的連鎖地雷店」遭到炎上，不少網友認為在店家內大肆批評口感、多人共點一份餐點相當失禮，「丟臉丟到國外去」。無獨有偶，一名台灣女學生去了首爾旅遊後，發文列出「去了一次韓國就再也不想去的10個原因」，不但在Dcard上被罵翻，文章還被翻譯發到韓國論壇，再慘遭韓國人炎上。

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該名女學生日前在Dcard發文，列出不想再去韓國的10個原因，包含「嚴重空汙」、「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」、「首爾捷運許多不便」、「馬路坑洞多，非常不平坦」、「街道非常髒亂」、「坡道非常多且高又陡」、「插座與電壓都與台灣不同」、「高鐵沒有自由座」、「一些個案」、「韓國道地美食在台日都能吃到」。

▲台灣女學生列出10點「不想再去首爾」引發熱議。（圖／翻攝Dcard）
▲台灣女學生列出10點「不想再去首爾」引發熱議。（圖／翻攝Dcard）
她也一一解釋，提到看見韓國人隨地吐痰、在路邊抽菸，彷彿回到早期的台灣，針對一些個案原PO則解釋，搭捷運通常都是下車優先，然而她實際遇到卻是「上車的人搶著上車，下車要趁有縫隙才能下車」，就連電梯也是「裡面的人都還沒出去，大媽就已經搶著要進來」。

貼文一出即引發熱議，一名在韓國待了快1年的網友說「空汙嚴重的時候是真的霧，但我從來沒看過天空或漢江有黃過；灰塵是真的多」，也認同原PO說的第二點「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」，但反認為台灣的馬路坑洞比韓國更多、更不平。

至於原PO不喜的「插座與電壓都與台灣不同」、「插座與電壓都與台灣不同」、「韓國道地美食在台日都能吃到」等理由，許多網友反而認為是原PO沒有做好功課，不客氣留言說「拜託不要去，我超愛去韓國的，這樣路上觀光客少一人了」、「插座電壓那個太硬凹了啦，講出去只會被笑捏。

但原PO駁斥自己並非沒有提前做功課，表示「請問這些是能查？或者是查了就會解決的事？」更反擊說「台灣刁民／酸民看不得別人說韓國的壞話，就乾脆說是我沒做功課的錯」。

▲台灣女學生10點「不想再去首爾」被翻譯並上傳到韓國論壇，短短2天已有超過12萬次瀏覽，留言數更直接突破1200條。（圖／翻攝theqoo）
▲台灣女學生10點「不想再去首爾」被翻譯並上傳到韓國論壇，短短2天已有超過12萬次瀏覽，留言數更直接突破1200條。（圖／翻攝theqoo）
沒想到這篇Dcard貼文直接翻譯到韓國論壇「theqoo」，並衝上熱門，短短2天已有超過12萬次瀏覽，留言數更直接突破1200條。根據臉書「韓網評論翻譯站」，這篇貼文引發韓國網友正反兩面聲浪。

許多韓國人自嘲「全部都是無法反駁的事實，呵呵」、「台灣的捷運確實很好，轉車很容易而且也很乾淨」、「這些事情連韓國人也覺得很不方便」、「天啊，人行道的事情讓我很有共鳴」。但也有人認為，沒必要翻成韓文來批評

▲台灣「行人地獄」比戰爭可怕？眾見真實數據嘆：「需要改進」。（示意圖／截自谷歌地圖）
▲台灣女學生批評首爾「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」，被扛著「行人地獄」臭名的台灣也有許多進步空間。（示意圖／截自Google地圖）
不過，台灣扛著「行人地獄」臭名，也有不少韓國網友提出質疑，「她說的並沒有錯，但身為幾天前去過台灣的人，我覺得台灣也一樣」、「台灣又有多好？」、「其他的我都同意，但第2點…在台灣雖然行人是綠燈，但是汽機車都還是會開過去，所以我覺得那個更可怕」、「別的不知道，我在台灣生活了兩年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」、「那你不要來啊」。

對此，網紅「台灣妞韓國媳」則在臉書分享，笑說她看完其實沒有什麼特別感受，「我覺得她就是一個抱怨文」，而她抱怨標準就是和她習慣的不同之處，看起來似乎都無法忍受，並稱讚說「我對於她抱怨事情可以寫的這麼長、這麼詳盡，如此有系統的條列式抱怨，默默有點佩服」，笑說自己抱怨只想打嘴炮，根本不會系統化。

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