台灣妹列10點「不想再去首爾」被翻譯　韓網炎上轟：台灣又有多好

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她也一一解釋，提到看見韓國人隨地吐痰、在路邊抽菸，彷彿回到早期的台灣，針對一些個案原PO則解釋，搭捷運通常都是下車優先，然而她實際遇到卻是「上車的人搶著上車，下車要趁有縫隙才能下車」，就連電梯也是「裡面的人都還沒出去，大媽就已經搶著要進來」。
貼文一出即引發熱議，一名在韓國待了快1年的網友說「空汙嚴重的時候是真的霧，但我從來沒看過天空或漢江有黃過；灰塵是真的多」，也認同原PO說的第二點「汽車橫闖人行道、汽車違停人行道」，但反認為台灣的馬路坑洞比韓國更多、更不平。
至於原PO不喜的「插座與電壓都與台灣不同」、「插座與電壓都與台灣不同」、「韓國道地美食在台日都能吃到」等理由，許多網友反而認為是原PO沒有做好功課，不客氣留言說「拜託不要去，我超愛去韓國的，這樣路上觀光客少一人了」、「插座電壓那個太硬凹了啦，講出去只會被笑捏。」
但原PO駁斥自己並非沒有提前做功課，表示「請問這些是能查？或者是查了就會解決的事？」更反擊說「台灣刁民／酸民看不得別人說韓國的壞話，就乾脆說是我沒做功課的錯」。
沒想到這篇Dcard貼文直接翻譯到韓國論壇「theqoo」，並衝上熱門，短短2天已有超過12萬次瀏覽，留言數更直接突破1200條。根據臉書「韓網評論翻譯站」，這篇貼文引發韓國網友正反兩面聲浪。
許多韓國人自嘲「全部都是無法反駁的事實，呵呵」、「台灣的捷運確實很好，轉車很容易而且也很乾淨」、「這些事情連韓國人也覺得很不方便」、「天啊，人行道的事情讓我很有共鳴」。但也有人認為，沒必要翻成韓文來批評。
不過，台灣扛著「行人地獄」臭名，也有不少韓國網友提出質疑，「她說的並沒有錯，但身為幾天前去過台灣的人，我覺得台灣也一樣」、「台灣又有多好？」、「其他的我都同意，但第2點…在台灣雖然行人是綠燈，但是汽機車都還是會開過去，所以我覺得那個更可怕」、「別的不知道，我在台灣生活了兩年，感覺我已經把這輩子可以看到的蟑螂都看完了」、「那你不要來啊」。
對此，網紅「台灣妞韓國媳」則在臉書分享，笑說她看完其實沒有什麼特別感受，「我覺得她就是一個抱怨文」，而她抱怨標準就是和她習慣的不同之處，看起來似乎都無法忍受，並稱讚說「我對於她抱怨事情可以寫的這麼長、這麼詳盡，如此有系統的條列式抱怨，默默有點佩服」，笑說自己抱怨只想打嘴炮，根本不會系統化。